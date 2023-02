3 appassionanti ed imperdibili serie tv da vedere, ecco dove trovarle

Chi fosse alla ricerca di nuove serie tv da vedere potrebbe tranquillamente considerare questi consigli. Non sono poche, infatti, le produzioni di cui molti potrebbero appassionarsi e che magari non hanno ancora conosciuto. Ecco 3 idee.

Non ci sono solo i grandi appassionati di serie tv a fruire dei contenuti delle piattaforme più famose. C’è anche tanta gente che, sporadicamente, cerca qualcosa da guardare. Potrebbe essere il caso di pendolari che, magari con un tablet o uno smartphone, guardano una puntata durante i loro spostamenti quotidiani.

Proprio per loro potrebbe essere utile avere qualche idea su cosa vedere su Prime Video. Qualora, ovviamente, fossero abbonati a questa piattaforma che ha un catalogo molto ampio.

3 appassionanti ed imperdibili serie Tv

Tra le serie disponibili sulla piattaforma di Amazon un titolo da tenere in considerazione è Fleabag. La serie Tv ha tra gli interpreti Phoebe Waller-Bridge che ne è anche l’ideatrice. Ambientata a Londra, ha come protagonista una donna poco più che trentenne che prova a superare un lutto. La sua vita sentimentale non è stabile e spesso mostra una certa resistenza ad accogliere l’aiuto degli altri in un momento difficile. La serie è del 2016, conta 2 stagioni formate da 6 episodi (12 titoli) che durano meno di 30 minuti ciascuno.

Nel catalogo di serie tv di Prime Tv c’è un’altra produzione a cui dare un occhio di riguardo. Si chiama Notte Stellata ed è statunitense. La storia può essere considerata di fantascienza. Parla, infatti, di due pensionati che custodiscono un segreto: una stanza della propria abitazione che dal giardino conduce verso un pianeta deserto. Ha un’unica stagione con otto episodi con durata di circa 50 minuti.

Ambientata nel futuro è la serie Inverso – The Periperhal. La protagonista si chiama Flynne Fisher. A dare la misura di quanto questa storia di fantascienza possa appassionare chi la guarda è una parte della descrizione che Prime Video dà come introduzione alla visione. “Non ha futuro” si legge su Flynne, su cu poi si aggiunge “Finché il futuro non la chiamerà a sé”. Ha otto episodi di un’unica stagione che durano circa un’ora.

Ormai la scelta è ampia

Quelli citati sono, perciò, 3 appassionanti ed imperdibili serie tv che tanti potrebbero gradire. Questi consigli, come detto, riguardano la piattaforma Prime Tv. Esistono, ovviamente, anche delle alternative in cui è possibile trovare anche altri titoli.

La buona notizia è che, infatti, ormai esistono davvero tanti servizi che, a prezzi non troppo alti, riescono a garantire un’ampia scelta di contenuti di cui poter fruire. Di fronte ad una scelta così ampia diventa quasi inevitabile andare alla ricerca di consigli possano favorire l’orientamento tra tanti titoli disponibili.