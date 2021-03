La quarantena è sicuramente un male necessario. Ma mentre siamo chiusi in casa per combattere la pandemia, nulla ci vieta di impiegare il tempo in maniera costruttiva, per esempio dedicandoci ai nostri hobby.

Sono tante le attività che si possono fare anche in casa, dalla lettura, allo yoga, all’arte.

Anche se non siamo persone particolarmente portate per l’arte, c’è un modo per diventare dei veri artisti in poco tempo, senza spendere una fortuna, e nel totale relax della nostra casa.

Ecco il passatempo che sta spopolando per diventare degli artisti senza sforzo durante la quarantena.

Dipingere con i numeri per liberare il nostro lato artistico

Non serve molto per diventare dei bravi artisti anche a casa: dei buoni colori a tempera, qualche foglio di carta, e un po’ di tempo libero. Ma se vogliamo il massimo relax e un passatempo senza sforzo, possiamo provare la nuova moda di dipingere con i numeri.

Ecco il passatempo che sta spopolando per diventare degli artisti senza sforzo durante la quarantena. Ma che cosa significa dipingere con i numeri? È semplicissimo: si tratta di utilizzare un modello per dipingere un’immagine in maniera guidata. È lo stesso principio delle vignette della Settimana Enigmistica in cui dobbiamo riempire alcune sezioni per rivelare un’immagine. Ma quali sono i vantaggi di questa tecnica di pittura?

Relax e risultati garantiti

Dipingere con i numeri ci permette di dedicarci all’arte nel massimo relax, e con dei risultati garantiti. Possiamo scegliere noi il livello di difficoltà dell’immagine. Da quelle più semplici, adatte anche ai bambini, fino alle immagini complicate con decine di colori, che sapranno tenere occupati anche gli artisti più incalliti.

Nelle cartolerie o online si trovano diversi modelli acquistabili o scaricabili gratuitamente per cominciare a dipingere con i numeri.

Non solo riusciremo a rilassarci durante la quarantena, ma avremo anche una splendida opera d’arte con cui abbellire la nostra casa.

