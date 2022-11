La serie TV su Disney+ da non perdere con Jeremy Allen White

Da una parte abbiamo Master Chef, dall’altra le serie TV che hanno come sfondo il mondo della cucina. Il primo, un reality show. Il secondo, una serie romanzata. Sono tantissimi i prodotti TV, su tutte le diverse piattaforme, che parlano di cucina. E sono sempre di più le persone che sembrano interessate a questo tipo di format televisivo.

L’ultimo trend

Il mondo delle serie TV e dei film si nutre dei macro trend. E in questo periodo stiamo assistendo a una forte crescita del tema horror-killer. Alcune delle più note serie TV di quest’ultimo periodo sono Jeffrey Dahmer, Guillermo del Toro’s Cabinet of Curiosities, American Horror Stories e American Horror Story, le ultime due disponibili su Disney+.

Parallelamente al filone serial killer-horror abbiamo invece il mondo della cucina. Mondo che è molto amato dagli spettatori e che sembra conquistare sempre più persone.

The Bear, la serie TV su Disney+

The Bear è una serie TV realizzata da Christopher Storer. La prima stagione della serie si compone di 8 episodi ed è disponibile su Disney+ come Star Originals. Il 14 luglio di questo anno è stata confermata per una seconda stagione, ma ancora non si hanno informazioni su quando sarà rilasciata.

Il protagonista è Jeremy Allen White, attore che si destreggia in modo superbo tra cinema e serie TV. È comparso in Beautiful Ohio, Acquarium, Afterschool, Twelve, Shameless, Law & Order – I due volti della giustizia, Gloria & Eric e The Fourth. Ha anche partecipato al film/opera teatrale Madama Butterfly 3D.

La trama di The Bear

The Bear esplora la storia di Carmen Berzatto, detto Carmy, che, dopo il suicidio del fratello, riceve in eredità il ristorante di famiglia ormai allo sbando. Egli è uno chef di alto livello, gourmet, che a soli 21 anni ha vinto uno dei maggiori premi gastronomici e ha lavorato per alcuni dei ristoranti più cool del pianeta.

Gestire il The Original Beef of Chicagoland del fratello, paninoteca italiana, potrebbe apparire una sfida da cogliere. Invece è solamente un incubo. Il business è pieno di debiti, non va a gonfie vele e la proposta culinaria è assai lontana da quella di Carmy. Chi lavora nella paninoteca ha problemi, inquietudini ma anche sogni che vuole realizzare. Sembra, però, che qualcosa o qualcuno abbia la meglio e le cose potrebbero cambiare. Ed ecco The Bear, la serie TV su Disney+ da vedere assolutamente.