Torna a Milano l’imperdibile appuntamento con Artigiano in Fiera con nuove e importanti novità

Siamo ormai arrivati a meno di 30 giorni da Natale. Anche il mese di novembre sta andando in archivio e si comincia a pensare ai regali da fare per il fatidico 25 dicembre. Il Black Friday di questi giorni sta dando una mano a tutti coloro che privilegiano gli acquisti online. Tra Italia ed Europa, sono già iniziati un po’ ovunque i mercatini di Natale.

Per chi vive al Nord, e in particolare in Lombardia, c’è un evento che ogni anno viene particolarmente atteso e che segna, forse, l’inizio del periodo natalizio. Stiamo parlando dell’Artigiano in Fiera. Un appuntamento ormai giunto alla 21esima edizione. Si tiene, infatti, dal 1996 e, con l’unica eccezione del 2020, annullata causa Covid, ha sempre fatto registrare grande affluenza. Un appuntamento che ha preso via via spazio nell’agenda di tantissime persone che non perdono l’occasione di visitarla, anche venendo fuori Regione.

Dopo un’edizione 2021 in tono minore, sempre a causa della pandemia, gli organizzatori si aspettano che in questo 2022 il numero di visitatori risalga notevolmente. Quello che possono già assicurare, invece, sono le novità previste negli spazi espositivi.

Torna a Milano l’imperdibile appuntamento con Artigiano in Fiera e con un deciso incremento di stand

Innanzitutto un numero decisamente superiore rispetto a quelli del 2021. Infatti, saranno ben 2.350 gli espositori presenti da ogni parte del Mondo. Ben 510 di questi sono nuovi e questo è un segnale decisamente positivo, visto che lo scorso anno, soprattutto da Asia, Africa ed Europa, molti marcarono visita. Saranno ben 84 i Paesi rappresentati, con la novità del Benin, per il continente africano, e delle Antille Francesi. Con il ritorno del Vietnam, con ben 13 espositori, tutti assenti nel 2021.

Ci sarà anche spazio per la solidarietà, con le 19 aziende provenienti dall’Ucraina, nonostante la difficilissima situazione che sta vivendo il Paese. Grazie all’importante contributo economico di Gestione Fiere, l’ente che organizza la manifestazione, è stato possibile avere tutti questi espositori all’interno dei padiglioni di Rho.

Ritornano i grandi spazi espositivi dell’Artigiano in Fiera

Un gradito ritorno, poi, è anche quello dei saloni tematici. In particolare quello dedicato alla casa, per i tanti artigiani dell’arredamento presente, con le esposizioni di salotti, camere, camerette, bagni e cucine. Non solo, ma grande spazio anche per Moda & Design, con tutte le più recenti innovazioni e le migliori creazioni sartoriali italiane. Infine, un’ultima novità è la presenza di uno spazio dedicato agli hobbisti, con dei veri e propri laboratori a cielo aperto. All’interno di questi si potranno ammirare le opere creative degli artisti presenti.

Insomma, nel 2022 torna a Milano l’imperdibile appuntamento con Artigiano in Fiera, per ricercare regali di Natale di qualità. Un modo diverso di viaggiare in giro per l’Europa e per il Mondo, trovando tutto in un’unica location.