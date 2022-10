Dove fare un bel viaggio in Europa in autunno senza spendere molti soldi

Un mese circa dall’inizio dell’autunno, ma in pochi se ne sono davvero accorti. Le temperature abbondantemente sopra le medie stagionali, il sole ancora caldo, soprattutto al Sud. Tutto questo potrebbe far nascere la voglia di viaggiare ancora. Di vivere qualche breve esperienza, fuori porta, in Italia o, perché no, in Europa.

Scandagliando internet si possono trovare offerte di voli davvero interessanti, verso città in cui il tenore di vita è ancora accettabile. Per vivere qualche giorno immersi nella cultura e nelle tradizioni di un paese straniero.

Tante potrebbero essere le possibili mete. Si può scegliere l’area mediterranea, con le città spagnole, greche e portoghesi. Il centro Europa, con Francia e Germania a farla da padrone o quella che viene definita Mitteleuropa, con Austria, Repubblica Ceca e Ungheria su tutte. Fino al Nord, con la penisola scandinava, dove, però, il clima è meno favorevole.

Proviamo a dare alcuni suggerimenti, partendo dal Sud e dal Portogallo. Lisbona, per esempio, è una delle capitali più belle ed economiche del sud dell’Europa. Con un centro storico colorato e tortuoso, da percorrere sul celebre tram 28, fino ad arrivare al castello di San Giorgio. Per poi spostarsi poco fuori e arrivare alla splendida Torre di Belem, una costruzione arabeggiante sulle sponde del fiume Tago. Il tutto da condire, culinariamente parlando, con un Pastel de Belem, da consumare nelle molte aree verdi della zona. Un tortino alla crema davvero delizioso.

All’opposto di Lisbona, ecco Atene. Clima mite, storia immensa, con il Sirtaki come sottofondo. Una giornata all’Acropoli, in mezzo a templi e teatri che resistono da migliaia di anni. Per poi passare all’Agorà, il cuore pulsante della capitale ellenica. Il suggestivo cambio della guardia al Milite Ignoto, in piazza Syntagma. Per concludere un viaggio davvero emozionante, ecco il famoso mercatino delle pulci di Monastiraki, per trovare un souvenir diverso dai classici.

Chiudiamo la panoramica sul Mediterraneo con La Valletta, capitale di Malta, a pochi chilometri dall’Italia. Una piccola cittadina, tutta da scoprire. A partire dalla Cattedrale di San Giovanni, un capolavoro barocco, con degli affreschi unici. Il Palazzo del Gran Maestro, interamente visitabile, nonostante sia abitato dal Presidente maltese. Per ultimo, i giardini Barakka, il punto più alto da cui ammirare la città, con vista sul porto e sui paesi circostanti.

Se volessimo spostarci all’interno dell’Europa, ecco due splendide opportunità. Budapest e Cracovia sono assolutamente da visitare. La prima per godersi tutta la tradizione danubiana. Partendo da Pest, con il suo immenso Parlamento che si affaccia proprio sul fiume. La Basilica di Santo Stefano, talmente grande da poter ospitare più di 8000 persone! Il Parco Civico con il suo lago e le terme dove rilassarsi dopo una giornata di cammino. Arrivando a Buda, con la Chiesa di San Mattia e il Bastione dei Pescatori. Imponente edificio a sette torri, ognuna delle quali in ricordo delle sette tribù che conquistarono l’Ungheria in passato.

Cracovia, invece, è detta la Firenze del Nord, per i suoi palazzi che ricordano quelli del capoluogo toscano. Qui, l’influenza italiana si sente ovunque e non solo nell’arte. Sono moltissimi, per esempio, i ristoranti che offrono piatti tipici del nostro paese. Molti di essi si affacciano sulla splendida Piazza del Mercato, una delle più belle d’Europa. Impossibile lasciarla senza aver fatto almeno un acquisto sotto i suoi portici. Oltre a salire in vetta al campanile della Cattedrale di Santa Maria, per ammirare la città dall’alto. Prima di recarsi in un altro punto suggestivo, il castello di Wawel, sulla collina che domina Cracovia.

Abbiamo visto, dunque, dove fare un bel viaggio in Europa in autunno, sfruttando l’occasione giusta anche a livello economico. Se poi ci si volesse spostare in macchina, si potrebbe optare per una soluzione di un giorno verso una delle più piccole capitali europee.

