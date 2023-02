I nuovi jeans di tendenza che ameremo e useremo sempre

Vero capo must have del nostro armadio è il jeans. Un prodotto iconico che indossiamo di continuo. Tantissimi sono gli shape, le forme e anche le colorazioni. Per questa nuova stagione cambiano e diventano bicolore. Ecco quelli da avere assolutamente.

Dubbi su quali jeans vanno ora di moda? Non dobbiamo temere, perché la risposta è una sola. Il jeans è un pantalone che si usa veramente tantissimo, non solo per quelle occasioni più casual, ma anche per alcune situazioni un pochino più eleganti.

Questo pantalone possiamo abbinarlo in diversi modi e a seconda dell’abbinamento scelto cambierà il look radicalmente. Lo possiamo infatti combinare con delle scarpe da ginnastica, ma anche con un bel tacco; con una felpa over o un maglione slim; ma anche con una semplice t-shirt, con una canottiera o una camicia per le giornate più calde.

Il jeans vive 365 giorni l’anno: non ha infatti una stagione e quindi è possibile indossarlo sia d’estate sia d’inverno. Ovviamente la tela sarà diversa a seconda della stagione, ma è un vero evergreen a cui sarà difficile dire di no che si abbina perfettamente anche alla tuxedo jacket di tendenza ora.

I nuovi jeans di tendenza

C’è un pantalone che sta spopolando e moltissime star ne sono innamorate. Il nuovo trend è il jeans bicolore, vero must have del 2023. Apparso sulle passerelle della stagione primavera-estate, questo jeans è pronto ad arricchire i look di tutte le stagioni dell’anno. Un pantalone dal carattere divertente e ibrido, grazie ai tessuti di lavaggi diversi o sfumature di colore che si incontrano.

Non dobbiamo poi preoccuparci per il taglio, perché quello possiamo sceglierlo in base alle nostre preferenze di stile. Inoltre possiamo averlo a vita bassa, ma anche a vita alta. È possibile poi sceglierlo a zampa, cargo, slim o largo su tutta la gamba.

Il bicolore

Ma come possiamo trovarlo questo bicolore? Dov’è che è i due colori si incontrano? In commercio ci sono tantissime proposte sia geometrie sia di colori abbinati. Infatti possono convivere il bianco con il blu chiaro, il denim scuro con uno color cielo, ma anche con il nero oppure con il beige.

I due colori si possono alternare su tutta la lunghezza della gamba. Sulla cucitura interno coscia del pantalone, solo sulla parte posteriore o solamente su quella anteriore. Ma non finisce qui, perché possono convivere anche sulla zona alta del jeans, dove passa la cintura, oppure solo sulle tasche. E così i bicolore sono i nuovi jeans di tendenza.