Quotidianamente affrontiamo le varie faccende domestiche per mantenere la nostra casa ordinata e pulita. Oltre a quelle consuete, però, arriva il giorno in cui ci dedicheremo ad altre più massicce e specifiche. Quelle che abbiamo trascurato a lungo e che ormai sono improcrastinabili per evitare un eccesso di sporcizia.

Tra quelle davvero antipatiche vi sono le macchie derivanti dal fumo, che si accumulano ed emanano anche un cattivo odore nella nostra casetta. Niente panico però, perché può essere facile rimuovere le macchie gialle di nicotina.

Casa impregnata di fumo

Il fumo è prima di tutto un vizio dannoso per la nostra salute, ma ha anche altri difetti, seppure secondari. Infatti macchia irrimediabilmente, a partire già dalle dita dei fumatori. Su queste possiamo agire con un rimedio naturale ed economico.

Oltre a macchiare la nostra pelle, il fumo crea chiazze giallo-marroni anche sulle pareti di casa e su vari oggetti. Inevitabilmente, infatti, l’abitudine di fumare dentro casa fa sì che la stessa si impregni di fumo. Un aspetto percepibile visivamente e olfattivamente. A risentirne sono soprattutto le pareti, ma anche i vari tessuti presenti in casa, quali tappeti, tende e quant’altro.

Facile rimuovere le macchie gialle di nicotina da muri e tessuti con questi ingredienti che mandano via anche la puzza di fumo

Per pulire le varie macchie potremo agire in diversi modi e servendoci di economici ingredienti casalinghi. Ovviamente regolandoci in base ai materiali da trattare e sottoponendoli sempre prima a piccole prove per accertarci di non rovinarli.

Se i punti e le cose da lavare sono tanti, possiamo agevolarci con un trucchetto che ci fa risparmiare tempo nelle pulizie. Per le pareti prenderemo un secchio pieno d’acqua nel quale aggiungeremo del succo di limone e un bicchiere di aceto. Preleveremo poi il composto con un panno in microfibra e lo passeremo sulle varie macchie create dal depositarsi della nicotina. Naturalmente, sarà utile strofinare con un po’ di olio di gomito per smacchiare. Aceto e limone risulteranno ulteriormente efficaci perché sono ottimi anche contro i cattivi odori, incluso quello del fumo.

Nel caso di muri dipinti, assicuriamoci prima, in un piccolo punto, degli effetti del composto sulla pittura. Nel caso si dovesse sbiadire, prima di procedere dovremo procurarci dell’altra pittura per fare dei piccoli ritocchi dopo la pulizia.

Il fumo sui tessuti

Per togliere le macchie dai tessuti dovremo invece agire con altri metodi, utili per la biancheria e gli arredi tessili di casa. A seconda dei materiali, seguiremo differenti strade. Sul cotone e altri tessuti meno delicati potremo strofinare direttamente del limone. Basterà tagliarne una metà e usarlo a mo’ di spugna.

Sugli altri invece prendiamo un panno in microfibra e bagniamolo in una miscela di acqua, acqua ossigenata e scaglie di sapone di Marsiglia. Con il panno tamponeremo le macchie, stando attenti a non allargarle. Questa miscela dovrebbe neutralizzare macchie e cattivo odore. Dopo aver smacchiato i tessuti, se vorremo potremo procedere al loro normale lavaggio.

