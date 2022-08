Ci sono tanti motivi per cui fare 18 anni in Italia è importante. Si diventa maggiorenni, crescono le responsabilità e si ha anche la possibilità di prendere la patente. Quella che, per intendersi, consente di guidare l’auto. Ed è un po’ un traguardo, considerata la grande autonomia che offre poter guidare la macchina.

La patente che si può prendere dopo aver compiuto 18 anni è la “B”. Ma cosa possiamo guidare con questa licenza di guida?

Cosa possiamo guidare con la patente B secondo le regole

Per rispondere a questa domanda, che è attuale anche per chi l’ha conseguita da tempo, si può fare affidamento su quanto si legge sul sito ACI.

Chi ha la patente B può guidare mezzi che non superano le 3,5 tonnellate. Chi, ad esempio, non usasse la patente per lavorare e dovesse noleggiare un furgone, deve avere cura che sia al di sotto di questo peso.

Attenzione a numero passeggeri ed eventuali rimorchi

Se si sta pensando di noleggiare un pullmino per andare in vacanza con gli amici, attenzione al numero dei viaggiatori. Chi, infatti, ha conseguito solo la patente B non può guidare mezzi che siano progettati per trasportare più di 8 persone.

Chi ha preso la patente B prima del 25 aprile del 1988 può guidare qualsiasi moto in Italia. Invece, chi lo avesse fatto dopo, può guidare mezzi a due ruote fino a 125 centimetri cubici di cilindrata, con potenza massima di 11KW.

Per guidare, invece, qualsiasi moto su tutto il territorio europeo con la sola patente B bisogna averla conseguita prima dell’1 gennaio 1986.

Le regole per i neopatentati

Chiarito cosa possiamo guidare con la patente B, quantomeno sui dubbi più comuni, resta la questione neopatentati. Per loro c’è da considerare una serie di regole a parte.

A loro, per i primi tre anni dalla patente, è vietato superare i 100 km/h in autostrada e 90 km/h sulle extraurbane. Nel primo anno di guida è, inoltre, presente dal 10 novembre 2021 un limite relativo alla potenza con riferimento alla tara dei veicoli da guidare: 55 KW/t.

Resta comunque il limite di potenza massima pari a 70 KW.

Le informazioni sui mezzi sono reperibili sul libretto di ciascun veicolo, benché sul sito ministeriale ci sia una sezione apposita dove poter inserire il numero di targa. Da lì si potrà scoprire se il veicolo è conforme alle regole affinché un neopatentato possa guidarlo senza un passeggero/istruttore al fianco.

Tutte questioni che è importante conoscere, un po’ come sapere la differenza tra tagliando auto e revisione.

Lettura consigliata

Cosa significa rivalutazione anticipata delle pensioni e cosa può accadere