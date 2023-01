Festival, sagre ed eventi enogastronomici: c’è davvero di tutto in questa regione da visitare anche a gennaio!

Chi l’ha detto che a gennaio non si può più viaggiare? Non tutti ci pensano, ma in realtà è molto conveniente partire durante la bassa stagione, in particolare dopo le festività. In questo articolo vedremo una regione che sicuramente vale la pena visitare nei prossimi giorni.

Terminate le festività natalizie, ormai da qualche giorno siamo tutti ritornati alla solita di vita di sempre, tra lavoro, studio e altri impegni quotidiani. Eppure, nonostante ciò, gennaio è uno dei mesi migliori per partire alla scoperta di borghi e città d’arte che non abbiamo ancora visitato. Questo perché, essendo un periodo di bassa stagione, i prezzi sono più abbordabili, sia per quanto riguarda i mezzi di trasporto che il pernottamento.

Hai intenzione di staccare un po’ dalla solita routine? Non puoi assolutamente perdere questi 3 eventi

Se hai voglia di viaggiare, quindi, puoi approfittare dei prossimi weekend per sfuggire dalla routine e per trascorrere un po’ di tempo in totale relax. Tra le regioni più belle su cui puoi puntare l’attenzione vi è sicuramente il Trentino, dove festival, sagre ed eventi enogastronomici sono quasi all’ordine del giorno. Nelle prossime righe, ti sveleremo in particolare 3 eventi ai quali puoi partecipare se sei interessato alle vecchie tradizioni e, soprattutto, al buon cibo.

Tradizioni religiose e culinarie

Andando in ordine cronologico, fino al 15 gennaio puoi, ad esempio, fare un salto a Predaia (TN), per partecipare alla terza edizione del Festival TrentinoTrippa. Per quanto riguarda la trippa, si tratta della seconda manifestazione più importante in Italia, dopo la famosa Fiera Nazionale della Trippa di Moncalieri (Torino).

Nel corso del weekend, inoltre, ci sarà anche la tradizionale festa di San Romedio che, da ormai 12 anni, è preceduta da una manifestazione molto suggestiva: “Il cammino della notte”. L’evento si terrà il 14 gennaio alle 19:30 e prevede una sorta di processione di circa 3 km con fiaccole e torce elettriche.

Alla scoperta di festival, sagre ed eventi enogastronomici nel Trentino

Durante il mese di gennaio, ancora nella provincia di Trento, puoi partecipare a tantissimi altri eventi culturali ed enogastronomici. Ad esempio, domenica 22 gennaio dalle 12:00 alle 15:00, si terrà a Torbole sul Garda, la “Sagra del Broccolo di Torbole”. Posizionato sulla sponda trentina del Lago di Garda, questo piccolo paesino di poco più di 2.000 abitanti, è famoso per la coltivazione del Broccolo di Torbole. Definito “figlio del vento”, si tratta di un ortaggio che cresce e prospera proprio grazie al microclima ventoso presente nella zona.

L’evento sarà dunque un vero e proprio elogio a questo prodotto che è un’eccellenza del territorio e che si sposa con tantissime ricette tradizionali locali. Per l’occasione, infatti, avrai la possibilità di degustare dei piatti tipici a base di Broccolo di Torbole e di acquistare broccoli freschi appena raccolti.