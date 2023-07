Diciamo addio al disordine in cucina: ecco come sistemare le spezie ottimizzando gli spazi

Possono essere i dettagli a creare confusione in cucina, barattoli fuori posto, ingredienti che non si trovano facilmente, disordine nella dispensa. Diciamo addio al disordine in cucina cominciando a creare spazi per i contenitori delle spezie tenendo puliti i ripiani con semplicità.

Organizzare le spezie è un compito che spesso trascuriamo e che contribuisce a rendere disordinata la cucina. L’armadietto o lo spazio dedicato alle spezie diventa un luogo in cui si accumulano barattoli inutili, vuoti e sporchi. Alcuni ingredienti sono molto utilizzati, altri di meno, se cerchiamo un modo logico per sistemarli sarà più facile anche cucinare. Le spezie si devono poter trovare facilmente e velocemente e dovrebbero essere sempre in ordine e ospitate in uno spazio pulito.

Per fare ordine dobbiamo procedere al decluttering che tradotto significa librarsi degli oggetti non necessari. Cominciamo quindi a sbarazzarci dei contenitori vuoti, doppi o troppo vecchi. Con il tempo le spezie perdono odore e sapore e significa che sono andate a male. Le spezie rimaste dovrebbero essere sistemate in ordine alfabetico per capire cosa dobbiamo acquistare e cosa invece proprio non ci serve.

Le bustine sono ideali

Diciamo addio al disordine in cucina, è semplice, ordiniamo le spezie a seconda dell’utilizzo. Creiamo delle categorie, spezie da forno, erbe aromatiche, aromi etc. Così sapremo dove prendere gli ingredienti quando cuciniamo a seconda di ciò che stiamo preparando. Anche la frequenza d’uso è un modo corretto di classificare. Mettiamo in una posizione privilegiata quelle che usiamo spesso e utilizziamo uno spazio scomodo per quelle che ci piacciono di meno.

Un aspetto fondamentale per l’ordine riguarda la forma dei barattoli. Le spezie sono contenute in barattoli diversi che poi non si incastrano e creano tanto disordine. Compriamo le spezie in bustine e utilizziamo contenitori tutti uguali così sarà più facile fare ordine e pulire i ripiani in cui li sistemiamo. I barattoli naturalmente devono essere etichettati altrimenti il nostro sforzo sarà vano. In ogni caso dovremmo trovare uno spazio adeguato per sistemare i barattoli che dovrebbero stare vicino alla zona cottura per comodità e logica. Le spezie devono essere immediatamente disponibili quando cuciniamo.

Diciamo addio al disordine in cucina anche con il fai da te

Lo stoccaggio delle spezie è meno difficile di quanto possa sembrare. Utilizzare posti piccoli, scomodi, in cui non possiamo mettere niente se non i piccoli barattoli ci permette di ottimizzare la sistemazione della dispensa. Sfruttare la potenzialità di ogni angolo della cucina è importante se vogliamo tenerla in ordine più a lungo possibile. La cosa migliore sarebbe avere un armadietto vicino alla zona cottura. Non creiamo una vetrinetta o uno scaffale lungo apposito. Se mettiamo 30 contenitori in uno scaffale lungo, oltre a creare una vista orribile e poco elegante, complichiamo le pulizie. Dovremmo ogni volta toglierli uno a uno per eliminare la polvere e pulire lo scaffale. È più comodo avere una scatola in cui sistemare le spezie scrivendo il nome sul contenitore in modo da poter prendere subito quello che ci serve. La scatola deve essere sistemata in uno spazio vicino alla zona cottura.

L’alternativa è un cassetto. Il cassetto è discreto, si pulisce facilmente, è facile da aprire ed è comodo mentre cuciniamo perché ci da la vista d’insieme degli ingredienti da scegliere. Possiamo comprare piccoli contenitori per olio e sale e tenere tutto dentro al cassetto. Daremmo l’impressione di non tenere niente in giro e troveremmo subito ciò che ci serve per i condimenti. Il cassetto deve essere profondo, le spezie vanno tenute in piedi e raggruppate per categorie, dentro scatole, vassoi o cestini. I contenitori devono essere etichettati con il nome della spezia e la data di scadenza. Se siamo bravi nel fai da te possiamo creare intarsi in modo da avere spazi fatti ad hoc per i contenitori evitando che si sballottolino a destra e a manca quando apriamo e chiudiamo il cassetto.

Lettura consigliata

