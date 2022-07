Riciclare i contenitori vuoti è un bel modo per risparmiare e ridare uno scopo a oggetti apparentemente inutili. Vasetti e barattoli di vetro sono preziosi anche una volta che hanno svolto il loro compito principale. Lo stesso discorso vale per le bottiglie che tanti comprano al supermercato.

Una volta che li avremo svuotati, infatti, potremmo decorarli in stile shabby chic per abbellire la casa. Oppure, potremmo riutilizzarli per conservare i prossimi alimenti che terremo in dispensa. Per questi motivi e altri ancora, sarebbe un’ottima idea preservare ogni contenitore usato.

Purtroppo, un problema esiste: le fastidiose etichette che vi troviamo sempre incollate. In pochi le gradiscono, perché peggiorano l’estetica e non servono a molto una volta che il contenitore sarà vuoto. Ecco perché la prima idea che ci viene in mente spesso e volentieri è quella di eliminarle. Il che non è sempre un compito facile, a meno che non utilizziamo un metodo comodissimo e altrettanto veloce.

Il rimedio classico e uno alternativo

Per togliere le etichette da barattoli e bottiglie di vetro c’è un sistema tradizionale che normalmente dovrebbe funzionare. Tutto quello che dovremo fare è immergere il contenitore in acqua calda e strofinare l’etichetta con una paglietta, finché non viene via. In alternativa, potremmo aggiungere all’acqua una dose di aceto bianco e una di sapone per piatti. Facciamo agire il mix detergente per 10 minuti, prima di staccare definitivamente l’etichetta.

In certi casi, poi, la colla sotto potrebbe essere liposolubile. Questo significa che potremmo provare a scioglierla applicandovi una componente grassa. Cerchiamo innanzitutto di rimuovere l’etichetta con l’aiuto di un coltello. In seguito imbeviamo un pezzo di cotone in qualche goccia di olio di semi e lo sfreghiamo sulla colla. Terminiamo il procedimento con un bel risciacquo col detersivo.

Togliere le etichette da barattoli e bottiglie di vetro è facile con questo trucco anche per la colla

Se l’etichetta in questione è così ostinata da restare attaccata a tutti i costi, potremmo servirci di un prodotto particolare. Dovrebbe risolvere la situazione in pochissimo tempo, senza farci penare. Si tratta dell’olio essenziale di arancia dolce. Lo si può acquistare in erboristeria oppure online e ha un aroma molto gradevole.

Per servircene dovremo spargerne alcune gocce direttamente sulla superficie interessata. Quindi le distribuiamo con le dita su tutta l’etichetta e dopo qualche secondo proviamo a staccarla. Non dovremmo avere difficoltà nel riuscirvi. Per disfarci dei soliti noiosi residui di colla, invece, ci basterà lavorare ancora una volta di paglietta e acqua calda.

