Pochi sanno che gli over 40 potrebbero sviluppare questa forma di tumore silenziosa e maligna

Al giorno d’oggi, il termine “tumore” è uno di quelli che farebbe più paura. Sentiamo dire tante volte che una persona ne abbia sviluppato una forma. Infatti, il tumore è una delle malattie più diffuse e purtroppo, almeno nelle fasi iniziali, non darebbe alcuna sintomatologia.

Ecco perché molte persone colpite se ne accorgerebbero tardi. Anche perché, a meno che non vengano fatti degli esami specifici, da alcune analisi non comparirebbe un campanello d’allarme. Detto questo, un tumore si potrebbe formare ovunque, anche al petto per gli uomini.

Ma la scienza farebbe passi da gigante e oggi la terapia, rispetto agli anni scorsi, sembrerebbe funzionare. Infatti, dal tumore si potrebbe guarire attraverso una serie di cure. Tuttavia, condurre un corretto stile di vita, sin dall’infanzia, potrebbe essere la forma di prevenzione più efficace.

Per corretto stile di vita si intenderebbe una serie di comportamenti adeguati circa l’alimentazione, l’attività fisica e non solo. Per esempio, abbiamo spesso sentito dire che l’esposizione solare farebbe male alla salute. Ebbene, quelle voci probabilmente avrebbero motivo di essere veritiere, perché pochi sanno che gli over 40 potrebbero sviluppare il basalioma, provocato da scottature e sovraesposizione ai raggi UV.

Il basalioma

Questo tipo di tumore cutaneo sarebbe il più diffuso tra quelli maligni, come sosterrebbe l’Istituto Superiore di Sanità. Tuttavia, non sarebbe un tipo di tumore che potrebbe raggiungere altri organi, in quanto si dovrebbe fermare a livello dell’epidermide.

Trattasi di un tumore della pelle che colpirebbe dai 40 anni in su, gli uomini sarebbero i soggetti più colpiti, anche se non mancherebbero le eccezioni. Lo stile di vita tenuto in giovane età potrebbe influire significativamente.

Se avessimo trascorso la nostra età adolescenziale sovraesponendoci ai raggi UV e alle lampade, con conseguenti scottature, vi potrebbero essere delle probabilità di sviluppare un basalioma. Infatti, le parti del corpo in cui si originerebbe sarebbero quelle più esposte al sole.

Pochi sanno che gli over 40 potrebbero sviluppare questa forma di tumore silenziosa e maligna

Comunque, il sole non sarebbe l’unico fattore di rischio. Il basalioma potrebbe trarre la sua origine a causa della terapia per la psoriasi, oppure per i farmaci immunosoppressori, oltre che per un tempo prolungato a contatto con l’arsenico e il catrame.

Chiaramente, tra i fattori di rischio vi sarebbe anche la familiarità del caso, nonché la pelle chiara. Questo tumore, almeno inizialmente, non darebbe alcuna sintomatologia. Con il trascorrere degli anni, potrebbe assumere la forma di una ferita sanguinante, che potrebbe causare dolore o prurito, oppure di una cicatrice o, ancora, di un neo.

In questo caso, sarebbe importante fare una mappatura dei nei, in quanto potrebbero trasformarsi in tumori maligni. Se dovessero cambiare aspetto, nella dimensione, nella grandezza e nel colore, dovremmo recarci da un bravo dermatologo.

Dovremmo attuare tutte le strategie di prevenzione. Creme solari ad alta protezione da spalmare su tutto il corpo, più volte al giorno, e non prendere il sole, soprattutto durante le ore di punta. In ogni caso, per qualsiasi dettaglio rechiamoci dal medico, in quanto quest’articolo è solo a scopo informativo.

