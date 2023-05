Le stelle non hanno dubbi. È il segno più rancoroso dello zodiaco e non è il Cancro. Non fargli mai un torto o si vendicherà senza pietà

A volte, i tratti del nostro carattere sono scritti proprio nelle stelle. Come se fosse un marchio di fabbrica, in base al comportamento di una persona ci viene subito da assegnarli un determinato segno zodiacale. Ovviamente, si tratta di discorsi in generale, ma che hanno sempre un fondo di verità. Ecco perché potrebbe sorprendere scoprire il segno più vendicativo.

Per chi ci crede, e sono tanti, l’astrologia può avere un certo peso nella vita delle persone. Non solo nelle previsioni, che ogni giorno molti leggono, magari senza farsi vedere. Anche per quel che riguarda il carattere, spesso si tende a fare delle scelte in base al segno zodiacale della persona che si ha davanti.

Non a caso, quando ci si conosce, soprattutto negli appuntamenti al buio, una delle prime cose che si chiede è “di che segno sei”. Domanda non casuale. Ci sono segni che, astrologicamente parlando, non sono compatibili tra di loro in amore. Qualche esempio? Ariete con Scorpione, così come Cancro con Acquario. Il che non vuol dire che non andranno mai d’accordo e che debbano rinunciarci in partenza.

Ricordiamoci sempre che si parla di caratteristiche in generale dei segni e che non valgono per tutti i nati

Si parla sempre di caratteristiche generali. Chiaro che l’intelligenza, ma anche l’amore, possono vincere ogni resistenza e problema. Ci sono, ad esempio, dei segni che sono considerati più appassionati e simpatici. Così come altri che vengono etichettati come i più bugiardi e traditori dell’oroscopo.

Il che non esclude che ci siano Scorpioni che non siano traditori (una delle loro caratteristiche) o vendicatori o un Sagittario che non sia simpatico. Insomma, vanno sempre prese con le molle. O, se volete, con le giuste distanze.

Ecco quali sono i segni più vendicativi e rancorosi dello zodiaco

E veniamo alla vendetta. Le stelle non hanno dubbi. È il segno più rancoroso dello zodiaco e fare dei torti a lui, vuol dire prepararsi a subirne le conseguenze. Prima di scoprire quale sia questo segno, vediamo quelli che gli tengono compagnia.

Lo Scorpione, come detto, è uno che, magari, ti tradisce. Ma guai a farlo tu con lui, perché, per orgoglio, troverà il modo di fartela pagare. Così come il Capricorno. Che si vendica a modo suo. Ovvero, escludendoti definitivamente dal suo mondo. Non ci sono santi in paradiso che potranno fargli cambiare idea.

Le stelle non hanno dubbi. È il segno più rancoroso dello zodiaco. Ti aspettavi fosse lui?

Tra i segni che te la fanno pagare c’è anche il Cancro. Questo perché si tratta di persone molto suscettibili. Una presa in giro, anche bonaria, potrebbe voler dire “vendetta, tremenda vendetta”. In pratica, prima di azionare la bocca con lui, pensateci tre volte.

L’orgoglio del Leone lo porta a non dimenticare i torti subiti. Solo che non lo fa nell’immediato. Ti lascia nell’illusione che non se la sia presa, ma poi, a distanza di tempo, ecco la vendetta. Infine, ed è il segno più vendicativo di tutti, ecco l’Ariete. Il fatto di essere un segno

di fuoco ha il suo peso. Sono impulsivi, non riflettono. Partono subito in quarta, senza ascoltare ragioni. La vendetta, per loro, è un piatto che si consuma sia caldo, sia freddo.