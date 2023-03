Tocca il pollice della mano con l’anulare: ciò che accade è incredibile

Quante volte abbiamo visto attori di Hollywood o politici incrociare le mani con i due indici portati al labbro? Bene, probabilmente non si tratta di una posizione casuale.

Molti di noi sono abituati a pensare che lo Yoga preveda posizioni che coinvolgono tutto il corpo, arti compresi. In realtà nel Mudra, una tipologia di Yoga, servono solo le mani.

Sono molte le star votate allo yoga e fra queste annoveriamo Jennifer Aniston, Madonna, ma anche Meghan Markle. Le Nazioni Unite hanno persino indetto una Giornata dello Yoga, che si tiene il 21 giugno. Il Mudra consiste in specifiche posizioni che arricchiscono le asana ossia quelle classiche dello Yoga. Tuttavia, si possono fare fare anche da sole.

Il termine Mudra significa “sigillo”. Assumendo queste posizioni con le mani evitiamo che l’energia fluisca fuori dal nostro corpo. Illustriamo i più comuni.

Il mudra per realizzare il desideri

Le posizione delle mani andrebbero mantenute per almeno 3 minuti. Non dovrebbero esser concepite come una lampada di Aladino ma comprese più approfonditamente tramite un corso di Yoga. Possiamo però accennare che la posizione Kubera ha come scopo la realizzazione di qualcosa nel futuro. Ci aiuta ad attirare la prosperità e la ricchezza. Come si fa? Si uniscono il pollice con il dito indice e medio. Mentre lo facciamo dobbiamo visualizzare ciò che desideriamo.

Per ritrovare l’equilibrio

C’è un mudra per l’energia e la fiducia in sé stessi. Secondo l’antica disciplina indiana aiuterebbe anche a rafforzare le unghie e le ossa. Tocca il pollice con l’anulare e mantieni la posizione. Se volessimo potenziare l’effetto di questo mudra potremmo aiutarci con esercizi di respirazione.

Per alleviare il mal di testa

Viene definito come il mudra della consapevolezza e lo avremo sicuramente visto nelle statuette del Buddha. Si pratica congiungendo la punta del dito indice con quella del pollice. Viene anche definito mudra dell’allievo perché apre alla conoscenza. Secondo la tradizione allevierebbe la collera, il mal di testa e l’insonnia.

Per lenire il mal di schiena

Alcuni mudra verrebbero praticati anche per lenire i dolori del corpo come ad esempio il mal di schiena. Si pratica utilizzando le due mani. Con la mano sinistra bisogna portare la punta dell’indice sotto quella del pollice e tenere il resto delle dita ben distese. La mano destra, invece, porterá la punta del dito medio e dell’anulare a toccare quella del pollice. Occorrerà mantenere la posizione per alcuni minuti. Quindi, tocca il pollice della mano con l’anulare: potrebbe giovare al tuo umore e non soltanto.

