Sui mercati ci sono dei titoli azionari che senza stupire rendono felici i propri azionisti. Per intenderci, non faranno mai, o quasi mai, performance giornaliere che vanno sulle prime pagine dei giornali. Non registreranno mai, o quasi mai, performance a due cifre. A questa categoria appartiene Buzzi Unicem. Basti pensare che negli ultimi 25 anni solo un centinaio di volte ha registrato un rialzo giornaliero superiore al 5%, mentre solo 5 volte un rialzo giornaliero superiore al 10%.

La valutazione del titolo secondo i multipli di mercato

Dal punto di vista della valutazione le azioni Buzzi Unicem risultano essere sempre sottovalutate qualunque sia l’indicatore utilizzato. Ad esempio, in termini dei multipli degli utili, rapporto prezzo/utili, il titolo è a sconto di circa il 50% rispetto alla media dei suoi competitors. Lo stesso livello di sottovalutazione, poi, è anche confermato dal Price to Book ratio. Inoltre, i rapporto prezzo su fatturato è relativamente basso rispetto ad altre società del settore.

Per il fair value, calcolato con il metodo del discounted cash flow, le quotazioni di Buzzi Unicem sono in linea con le attese.

Questo scenario è confermato dagli analisti il prezzo obiettivo medio esprime una sottovalutazione del 3% circa. Tuttavia, va notato che le raccomandazioni degli analisti presentano un’ampia dispersione dei prezzi obiettivi medi presentati.

Titoli azionari che senza stupire rendono felici i propri azionisti: le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo Buzzi Unicem (MIL:BUZ) ha chiuso la seduta dell’8 febbraio a quota 21,41 euro, in rialzo dello 2% rispetto alla seduta precedente.

Era dal dicembre 2019 che su questo titolo non si vedeva un rialzo così duraturo. Al momento, quindi, per i rialzisti non si vedono grossi problemi all’orizzonte. Molto interessante, poi, è anche l’aumento dei volumi osservato nel corso dell’ultima seduta.

Questo incremento potrebbe essere correlato con la pubblicazione dei dati 2022 che hanno visto un fatturato in linea con quello dell’anno precedente.

