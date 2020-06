A metà luglio sul mercato verrà collocato il Titano Bond, conviene sfruttare il titolo sovrano? Per chi è curioso di sapere a quale Stato appartiene lo sveliamo subito. Si tratta della Repubblica di San Marino. La piccola nazione esordisce sul mercato dei capitali. La strada per giungere a questo obiettivo non è stata semplice. Si è partiti nel 2015 e dopo tanti tentativi il progetto dell’emissione sovrana vedrà la luce.

Ha appeal il Titano Bond?

Parlando del Titano Bond, conviene sfruttare il titolo sovrano? In Inghilterra una banca d’affari sta sondando il terreno sull’appetibilità del titolo del debito sovrano. Nel contempo il Parlamento sammarinese sta per approvare una modifica alla Legge di Bilancio. Si parla di un importo di 500 milioni da dividere in più tranche. Il tasso di interesse non è stato ancora stabilito ma tutto ruota intorno all’appetito degli investitori e alle condizioni di mercato. Visto l’andamento non è da escludere che il primo titolo sovrano di San Marino potrebbe avere gli ingredienti di un successo.

Come funziona il bilancio di San Marino

Lo Stato conta 33mila abitanti, il debito pubblico pesa sulle spalle dei cittadini. Purtroppo il coronavirus ha messo in difficoltà le casse. Sono state fatte più spese e visto che il bilancio dello Stato viene auto-finanziato si è dovuti ricorrere ai titoli per fare soldi. Il Governo nonostante la difficoltà oggettiva, per il periodo del coronavirus ha affrontato la crisi con circa 200 milioni di aiuti. Le prospettive non sono delle più rosee: il rapporto tra deficit e Pil salirà al 20% secondo delle stime.

Non solo titoli ma anche fiscovaluta

Per far quadrare i conti, San Marino sta escogitando varie soluzioni. Oltre ai titoli, è stata presa in considerazione una operazione fiscovaluta. Si tratta di Certificati di Compensazione Fiscale, cioè una moneta fiscale. Funziona così dei titoli di credito emessi dallo Stato con i quali lo Stato garantisce uno sconto fiscale equivalente al valore nominale del titolo, circolanti su un sistema di scambio interno. Questa operazione finanziaria serve per generare liquidità. Se conviene sfruttare il titolo sovrano lo sapremo presto.