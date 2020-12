Tisane digestive perfette per digerire il cenone e andare a letto leggeri.

Tutti noi apprezziamo molto tisane ed infusi come alternativa salutare a caffè e thè. Il vantaggio di queste alternative risiede nel fatto che queste infusioni sono naturalmente prive di teina e di caffeina.

La abitudine tutta italiana di consumare il caffè dopo pasto può inoltre nascondere delle insidie. Il caffè infatti è un alimento acido e potrebbe, nei soggetti predisposti, causare reflusso e acidità di stomaco.

Fai da te

In commercio sono disponibili molte tisane confezionate formulate apposta per aiutarci nella digestione. Spesso queste tisane sono di ottima qualità ma la bustina di carta impedisce a queste erbe di rilasciare tutte le proprietà di queste erbe. Inoltre, le piante sono sminuzzate e con l’ossidazione possono perdere valori nutrizionali e proprietà curative. L’intensità del gusto delle piante e delle spezie intere non ha eguali.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Acquista lo smartwatch XW 6.0 con il 70% di sconto Scopri ora l'offerta

Tisane digestive perfette per digerire il cenone e andare a letto leggeri

Se vogliamo comporre un’efficace tisana o decotto da bere dopo i pasti, soprattutto quelli più pesanti tipici delle festività, possiamo utilizzare queste erbe e spezie.

a) Zenzero: ha una naturale azione antimicrobica e può lenire i dolori allo stomaco. Possiamo infonderne la radice in acqua bollente e a piacere dolcificare.

b) Semi di finocchio: migliora l’appetito ed ha una funziona digestiva. Stimola naturalmente la funzionalità del fegato.

c) Liquirizia: dalle proprietà digestive funziona come un gastroprotettore naturale. Da consumare con moderazione se affetti da ipertensione.

d) Menta piperita: questa erba rinfrescante è antimicrobica può essere utile per eliminare il gas intestinale.

e) Alloro: dulcis in fundo la tisana a base di foglie di alloro. Grazie agli oli essenziali che contiene ha grandi proprietà digestive. Possiamo fare bollire qualche foglia per almeno cinque minuti e poi filtrare. Possiamo aggiungere del miele per renderla più gradevole.

Infondendo una di queste erbe o miscelandone secondo il nostro gusto potremo creare un’efficace tisana economica e semplice da realizzare.