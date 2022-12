Regali bellissimi sotto i 15 euro? Ecco 3 idee super per fare bella figura con amici e parenti

Ecco 3 alternative di regali perfetti da donare ad amici e parenti, che costano anche meno di 15 euro e con cui accontenteremo i gusti di tutti, anche i più difficili.

Le feste si stanno avvicinando a passo spedito e tutti stiamo iniziando a pensare ai regali. C’è chi ha grandi idee per la testa e non bada a spese e chi, invece, avrà un budget più contenuto.

Presentarsi a mani vuote da parenti e amici, però, è assolutamente fuori discussione. Se vorremo evitare di fare brutta figura, infatti, almeno un piccolo pensierino dovremo pur comprarlo.

L’ideale, va detto, sarebbe puntare su qualcosa che costi poco ma che sia di grande effetto. Non stiamo parlando di qualcosa di appariscente, ma di un regalo che abbia un grande significato, o che sia davvero utile per chi lo riceve. È vero che basta il pensiero, ma se potremo sfruttarlo saremo tutti più contenti.

Ora arriviamo al nocciolo della questione, presentando 3 idee regalo davvero perfette in ogni occasione. Le opzioni che forniremo andranno benissimo per ambo i sessi, per tutte le età e anche per tutti i tipi di relazioni. Parenti, amici, ma anche un eventuale partner saranno assolutamente soddisfatti di ricevere le seguenti sorprese. E spenderemo poco più di 10 euro!

Regali bellissimi sotto i 15 euro? Ecco alcuni pensierini economici ma di grande effetto perfetti per le feste

Durante le feste c’è chi regala sempre i soldi, certamente utili per chiunque ma, del resto, un regalo un po’ impersonale.

Per fortuna, però, esistono modi più originali per donare soldi senza per forza utilizzare la solita busta.

Certamente questa non sarà un’ottima idea per chi punta a voler spendere meno soldi possibili per i regali. Per raggiungere questo scopo, invece, potremo acquistare una splendida cornice o un portafoto. Un’idea bellissima ma super economica potrebbe essere quella di comprare una cornice in plexiglass, davvero poco costosa. Qui potremo inserire una foto di noi stessi in compagnia del destinatario del regalo: l’effetto sarà emozionante e di grande valore affettivo.

Un oggetto sempre utile

In alternativa, potremo pensare a un oggetto per la casa, ad esempio un centrotavola artigianale fatto con pigne e candele, ma non solo.

Per un regalo molto più personale potremo pensare a un set di intimo o a un pigiama. Potrebbe sembrare un regalo banale, eppure basta pensarci un attimo per capire che è l’idea più utile in assoluto.

Tutte le persone che conosciamo, infatti, utilizzano l’intimo e il pigiama, ed è per questo che, con un regalo del genere, faremo sicuramente centro. L’unico aspetto a cui dovremo fare attenzione sarà capire lo stile del capo che acquisteremo. Se la persona in questione sarà estrosa, potremo puntare su tinte colorate o fantasiose, altrimenti sarà meglio puntare su colori neutri e basici.

L’idea con cui non si sbaglia mai

Per fare regali bellissimi sotto i 15 euro non c’è niente di meglio che donare un bel libro. Sia che il destinatario del regalo ami leggere che nel caso contrario, questo sarà sempre un ottimo dono. Nel primo caso, basterà conoscere i suoi gusti per fare sicuramente centro.

Nel secondo caso, invece, lo spingeremo a leggere, e questo farà sicuramente bene alla sua cultura.