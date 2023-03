Creed 3 diretto da Michael B. Jordan arriva oggi nelle sale italiane

Il 2 marzo arriva nelle sale italiane Creed 3, terzo capitolo della saga spin-off di Rocky con protagonista Michael B. Jordan nel ruolo di Adonis Creed, figlio di Apollo Creed.

Un film che è allo stesso tempo esordio e addio. Esordio, quello di Michael B. Jordan alla regia, e addio, quello di Sylvester Stallone, che non ha preso parte al progetto per divergenze creative. L’attore americano, che da poco è anche volto della nuova campagna pubblicitaria intimo di Calvin Klein, oltre ad avere diretto il film, è anche protagonista della pellicola e interpreta il ruolo di Adonis Creed. Vero nome del momento non poteva di certo sfuggire all’azienda americana che lo trasforma nel suo nuovo testimonial hot dopo Kendall Jenner e Shawn Mendes.

Trama

Dopo aver governato il mondo della boxe, Adonis Creed ha avuto una radiosa carriera e un’appagante vita privata. Un amico d’infanzia ed ex prodigio della boxe, Damian (interpretato da Jonathan Majors), si rifà vivo dopo aver scontato una lunga pena in prigione per una rissa scatenata da Adonis ed è ansioso di dimostrare che merita di salire sul ring. Ma l’incontro tra gli ex amici è più di un semplice match. Infatti per regolare i conti, Adonis deve mettere in gioco il suo futuro per combattere contro Damian, un lottatore che, al contrario di Creed, non ha nulla da perdere.

Creed 3 diretto da Michael B. Jordan

Adonis prende vita per la terza volta grazie alla star Michael B. Jordan, che questa volta si è messo dietro la macchina da presa per dirigere il film, oltre ad averlo prodotto.

“Avevo una visione chiara di come volevo che fosse la storia, dove volevo che andasse la famiglia Creed. La sfida della regia mi ha particolarmente motivato: volevo vedere se avevo le carte in regola per recitare e dirigere qualcosa che mi frullava in testa da molto tempo. Creed 3 è praticamente un affare personale e, fortunatamente, tutte queste cose si sono unite per creare la situazione perfetta per questo film”, ha dichiarato il filmmaker.

Un film che ha tutti gli ingredienti per diventare un prodotto di successo. Dal cast al contenuto, a volte divertente e a volte emozionante. Senza dimenticare i combattimenti entusiasmanti e spettacolari. Nelle scene sul ring è palpabile l’ansia e la tensione di coloro che si sfidano.

Un film che però non si concentra sulla sfida o sulla vittoria dell’altro, ma “si tratta di una sfida verso se stessi, e dimostrare che la propria esistenza è legittima, che si merita sempre il meglio. Bisogna agire con grazia verso se stessi e verso gli altri. Credere realmente in chi siamo e fare in modo che tutto ciò che si è fatto conti davvero”. In uscita nelle sale il 2 marzo arriva Creed 3 diretto da Michael B. Jordan, ma anche su Netflix ci sono interessanti film da non perdere nel mese di marzo oppure sempre al cinema da non perdere è la pellicola “Everything Everywhere All at Once”.