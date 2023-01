Il settore della tecnologia sta svettando nella classifica dei migliori settori di Piazza Affari con un rialzo del 13,5%. Una performance ben superiore a quella dell’indice principale che alla chiusura del 13 gennaio aveva guadagnato l’8,76%. All’interno di questo settore, poi, c’è un titolo azionario che dopo essere rimasto indietro, all’improvviso ha realizzato una performance settimanale che lo ha riportato in territorio positivo. Quindi, sul Ftse Mib forte rialzo delle azioni Reply, la svolta rialzista potrebbe essere alle porte?

La valutazione del titolo attraverso l’analisi fondamentale

La valutazione di Reply è controversa, il risultato che si ottiene, infatti, dipende dall’indicatore utilizzato. Ad esempio, il rapporto prezzo su utili (PE) vale 28,2x che va confrontato con la media del settore di riferimento pari a 44,9x. Parliamo, quindi, di una sottovalutazione di circa il 40%. Lo scenario cambia completamente se si considera il rapporto prezzo su fatturato. Questo indicatore, infatti, non solo è superiore alla media di quello dei competitors, ma è elevato in assoluto essendo pari a 2,6x. In questo caso la sopravvalutazione stimata è superiore al 50%. Questo livello di sopravvalutazione è confermato dal fair value calcolato con il metodo del discounted cash flow.

Di diverso tenore sono le raccomandazioni degli analisti, riportate su riviste specializzate, che hanno un prezzo obiettivo medio che esprime una sottovalutazione di circa il 12% rispetto alle quotazioni attuali. È interessante notare che la dispersione tra le diverse raccomandazioni è molto piccola, pari a circa il 9%, a indicare una convergenza di visione tra i diversi analisti.

Sul Ftse Mib forte rialzo delle azioni Reply: la svolta rialzista è alle porte? Le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo azionario Reply (MIL:REY) ha chiuso la seduta del 13 gennaio a quota 117,3 euro, in rialzo del 4,45% rispetto alla seduta precedente.

Le azioni hanno guadagnato il 5800% circa tra l’inizio del 2012 e la fine del 2021. Questa storia di successo, però, si è interrotta, almeno temporaneamente, nel corso del 2022. Le quotazioni di Reply, infatti, hanno chiuso l’anno con un ribasso di oltre il 40%.

L’unica nota positiva nel quadro di lunghissimo periodo è che tutto il movimento del 2022 è stato di inside rispetto a quello del 2021, quando il titolo aveva chiuso con un rialzo di circa il 90%.

Con il rialzo della scorsa settimana potrebbe essere arrivata la tanto attesa inversione di tendenza. Le media, infatti, hanno invertito al rialzo. Decisive per il futuro del titolo potrebbero essere le prossime settimane.

