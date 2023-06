Ti pagano 3.000 euro per trasferirti in questa cittadina affascinante e tranquilla perfetta per cambiare vita

3.000 euro per trasferirti in questa cittadina affascinante-proiezionidiborsa.it

Ti piacerebbe ricominciare una vita migliore trasferendoti in un’altra città e ricevendo dei soldi per il trasferimento? Sembrerà incredibile, ma ci sono piccoli centri urbani che ti pagano se prendi la residenza e ti trasferisci.

Ti sei mai chiesto come sarebbe cambiare vita e trasferirti in un’altra città, magari più tranquilla e meno stressante? Una piccola città dove il ritmo è più lento, la natura è più vicina e le persone sono più accoglienti. Alcune città sarebbero liete di accoglierti, tanto liete da offrire anche degli incentivi economici e a volte pagare chi si trasferisce e prende la residenza. Queste cittadine, spesso delle dimensioni di un borgo, hanno l’obiettivo di rivitalizzare l’economia e contrastare lo spopolamento.

Ti pagano 3.000 euro qui se ti ci trasferisci

In Spagna numerose cittadine offrono incentivi economici a chi si trasferisce, tra queste c’è Ponga. Ponga è un villaggio nelle Asturie, nel Nord della Spagna, che cerca di colmare la sua mancanza di abitanti. Per contrastare il problema le autorità locali offrono un contributo di 3.000 euro a tutte le coppie che vogliono stabilirsi definitivamente nel villaggio. E non è tutto: oltre a questo, ai residenti verranno offerti 3.000 euro in più per ogni bambino nato.

Anche Rubià a Orense, in Galizia, ha deciso di ripopolare il borgo con una offerta di soldi. A differenza di Ponga, l’amministrazione comunale offre un fisso mensile a chi prende la residenza nel paese. Se ti trasferisci nel borgo, non ti pagano 3.000 euro, ma il Comune ti offre un fisso mensile tra 100 e 150 euro.

Non solo soldi, anche affitti a prezzi stracciati

Sempre in Galizia, il Comune di Xesta, nella zona di Pontevedra, offre a chi decide di trasferirsi in zona, immobili con canoni di locazione ridottissimi. Chi decide di prendere la residenza in questo paesino può affittare appartamenti a partire da 100 euro al mese. E per chi vuole realizzare la casa dei sogni, Olmeda de la Cuesta offre in asta terreni a partire da 200 euro al metro quadro, dove costruire appartamenti.

Perché trasferirsi in Spagna

Grazie alla diffusione dei mezzi digitali e allo smart working, sempre più persone abbandonano la città per trasferirsi in piccoli borghi. Qui la qualità della vita è decisamente migliore e i costi più bassi. Trasferirsi in Spagna può essere una scelta vantaggiosa per molti motivi. Il Paese offre un’alta qualità della vita, con un buon sistema sanitario, un’ottima cucina, una ricca cultura e un clima mite. Infine, la Spagna offre anche diverse opportunità di lavoro.

Anche la Spagna regala case a 1 euro, fenomeno che è partito dall’Italia e che si sta diffondendo in tutta Europa. In Italia si moltiplicano le iniziative, e puoi pagare una casa al prezzo di un caffè se vai a vivere in alcuni Comuni italiani. Molti però cercano una casa da abitare subito, magari vicino al mare. Ecco che in una splendida Regione si possono acquistare case a 30.000 euro a pochi metri da meravigliose spiagge.