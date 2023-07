Ecco come fare un’insalata di riso ricca di betacarotene e quale è il vino da abbinare

La calura ci fa desiderare dei piatti veloci e freschi. Abbiamo poca voglia di stare ai fornelli e preferiamo qualcosa di semplice. Spesso portiamo a tavola quindi le insalate. Scopriamo come farne una gustosa con ingredienti utili soprattutto in estate.

Grazie all’alimentazione possiamo apportare al nostro corpo dei nutrienti utili. Sappiamo che ogni giorno dovremmo introdurre con il cibo carboidrati, sali minerali, vitamine, proteine e fibre. Specialmente in estate con il caldo sudiamo e bisognerebbe bere abbastanza liquidi. Ci sono pure dei cibi in particolare che potrebbero esserci utili. Pensiamo alla frutta e alle verdure. C’è un elemento presente in alcune di esse a cui si presta attenzione soprattutto durante i mesi caldi.

A cosa servirebbe il betacarotene

Senza entrare troppo nel dettaglio, a volte sentiamo parlare in generale delle vitamine e dei loro precursori. Uno è il betacarotene, che assunto attraverso alcuni elementi verrebbe poi elaborato e trasformato dal nostro corpo in vitamina A. Gli esperti di Humanitas ci informano che questa vitamina sarebbe importante soprattutto per il benessere della vista e della pelle. Il betacarotene aumenterebbe inoltre il suo potere antiossidante grazie alla vitamina C, vitamina E e allo zinco.

Troviamo il betacarotene in tanti alimenti. Pensiamo alle carote, alle zucche, alle albicocche, ai peperoni e inoltre a pomodori e spinaci. C’è da aggiungere poi che è liposolubile. Per renderlo più assimilabile dovremmo quindi associarlo a un grasso. Potrebbero andare bene l’olio di oliva, i semi oleosi o la frutta secca.

Ecco come fare un’insalata di riso ricca di betacarotene e di gusto

La nostra pelle sotto al sole potrebbe scottarsi meno ed essere più protetta grazie alle creme solari e alla vitamina A e altri nutrienti. Possiamo quindi prepararci ogni tanto qualche buon manicaretto con frutta e verdura ricchi di betacarotene. Se preferiamo un’insalata di riso semplice e gustosa per 4 persone gli ingredienti possono essere:

300 g di riso integrale ;

; 150 g di una fonte proteica ( tonno , pollo , formaggi o prosciutto);

, , o prosciutto); 100 g di carote ;

; 100 g di zucchine;

200 g di pomodori ciliegino ;

; 100 g di peperoni ;

; 100 g di melanzane ;

; 100 g di piselli;

un cetriolo;

qualche gheriglio di noce.

Usiamo peperoni e melanzane grigliate e le carote appena sbollentate. Condire con poco sale e olio extravergine d’oliva. Come frutta potremmo scegliere un melone o delle albicocche. Ecco come fare un’insalata di riso ricca di betacarotene da gustare sorseggiando un buon vino. Compriamone uno bianco da servire fresco. Potremmo scegliere tra un Pinot Grigio, un Prosecco o un Ribolla Gialla o altri vini simili.