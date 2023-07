Le 10 spiagge più costose del Mondo: cifre folli per una giornata al mare 

Se siete curiosi di confrontare i costi di una giornata al mare in diverse località, ecco quali sono le 10 spiagge più costose al Mondo secondo una ricerca di qualche tempo fa. Cifre folli che non tutti possono permettersi.

Quando inizia ad arrivare, pian piano, la bella stagione, le persone iniziano a pensare alle vacanze estive. Queste comprendono diverse cose: il rimettersi in forma, ad esempio, ma anche prenotare i viaggi che si vorrebbe fare da tempo.

Alcune persone amano andare al risparmio, altre si concedono ogni tipo di lusso nei mesi estivi. In questo articolo vedremo quali sono le 10 spiagge più costose al Mondo secondo una recente ricerca in modo da conoscere quali sono i posti più esclusivi in assoluto.

È una curiosità che negli ultimi mesi può aver subito qualche variazione, ma l’importante è guardarsi attorno e capire quali sono i posti più economici e quali sono, invece, quelli più costosi. Sta poi a ognuno di noi scegliere in quale andare.

Le 10 spiagge più costose del Mondo: la classifica

Secondo il portale di viaggi TravelBird, le 10 spiagge più costose in tutto il Mondo sono queste:

Yonaha Maehama Beach, Okinawa, Giappone : sabbia bianca e finissima, un posto molto amato dalle star che prevede un costo giornaliero di 81,88 dollari con una birra che viene a costare oltre 7 dollari;

: sabbia bianca e finissima, un posto molto amato dalle star che prevede un costo giornaliero di 81,88 dollari con una birra che viene a costare oltre 7 dollari; Waikiki, Hawaii, USA : 75,52 dollari per una giornata al mare in media, frequentata da molti vip e reali, considerata una delle più belle spiagge al Mondo;

: 75,52 dollari per una giornata al mare in media, frequentata da molti vip e reali, considerata una delle più belle spiagge al Mondo; Anse Vata beach, Noumea, New Caledonia : oltre 90 dollari al giorno per stare in questa bellissima spiaggia, compreso di ingresso e pranzo;

: oltre 90 dollari al giorno per stare in questa bellissima spiaggia, compreso di ingresso e pranzo; South Beach, Florida, USA : 74,79 dollari per trascorrere un giorno in questa famosissima spiaggia;

: 74,79 dollari per trascorrere un giorno in questa famosissima spiaggia; Main Beach, Florida, USA : 74,07 dollari per la spiaggia gemella della costa (un gelato costa più di 3 dollari);

: 74,07 dollari per la spiaggia gemella della costa (un gelato costa più di 3 dollari); Plage de Pampelonne, Cote d’Azur, Francia : 73,89 euro per trascorrere una giornata in una delle spiagge più belle d’Europa;

: 73,89 euro per trascorrere una giornata in una delle spiagge più belle d’Europa; Seljesanden Beach, Selje, Norvegia : oltre 70 euro in questa spiaggia del Nord Europa famosa per la sua incredibile acqua trasparente;

: oltre 70 euro in questa spiaggia del Nord Europa famosa per la sua incredibile acqua trasparente; Manly Beach, Sydney, Australia : 3 dollari per una bottiglia d’acqua, 72,24 dollari per una giornata in spiaggia in media;

: 3 dollari per una bottiglia d’acqua, 72,24 dollari per una giornata in spiaggia in media; Solanas, Cagliari, Sardegna, Italia : 75 euro nella spiaggia in cui si possono vedere ogni giorno vip dello spettacolo italiano;

: 75 euro nella spiaggia in cui si possono vedere ogni giorno vip dello spettacolo italiano; Finale Ligure, Liguria, Italia: oltre 90 euro al giorno hanno fatto entrare di diritto questa spiaggia nella classifica delle più costose.

Tuttavia, c’è da considerare il fatto che questa ricerca è stata fatta nel 2018 e che negli ultimi anni le cose sono un po’ cambiate.

I limiti della ricerca

Infatti, come precisato dallo stesso sito, si tratta di una ricerca svolta tra 300 spiagge campione tra quelle più famose. Tiene conto del costo d’ingresso, di quanto costa pranzare o cenare, il costo di un gelato e di una bottiglia d’acqua. Si tratta, quindi, di una statistica che ha dei limiti perché non tiene conto di tutte le spiagge esistenti.