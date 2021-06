I piccioni sono tra i volatili meno amati in assoluto. Non solo perché sono fastidiosi ed invadenti, ma anche perché creano numerosi problemi.

Troviamo i loro escrementi incrostati dappertutto. Sulla carrozzeria dell’auto, sui pavimenti esterni e talvolta anche sui vestiti lasciati ad asciugare. Una vera tragedia!

Ma non è solo una questione di pulizia. Il rischio è anche sanitario, poiché le loro feci acide e corrosive possono causare molte malattie.

Inoltre, distruggono piante dai balconi e gli orti, fanno un sacco di rumore e non si lasciano turbare dalla presenza dell’uomo.

La maggior parte dei rimedi utilizzati per allontanarli, consistono in oggetti riflettenti, ultrasuoni o statuette di predatori. Ma spesso e volentieri non sono molto efficaci.

Oggi vedremo che tetti e balconi saranno finalmente liberi dai piccioni, grazie a questo rimedio infallibile che li terrà lontani senza usare veleni.

Un odore repellente

Una sostanza che è davvero capace di allontanare i piccioni è la naftalina. L’odore diffuso da questo prodotto è nauseante per i volatili, ma anche per altri animaletti che infestano i giardini.

È una soluzione davvero economica. Infatti si trovano in commercio, sotto forma di palline, a pochissimi centesimi.

Possiamo procedere, sbriciolando un paio di queste palline ed inserendo la polvere in un sacchetto di plastica.

Fatto ciò, tenendo il sacchetto aperto, inseriamolo in un contenitore. Assicuriamoci di effettuare dei buchi sulla superficie del coperchio, così da far sprigionare l’odore.

Si può posizionare sul davanzale, o sulle finestre. Ma bisogna poi ricordarsi di cambiarlo almeno un paio di volta a settimana.

In questo modo tetti e balconi saranno finalmente liberi dai piccioni, grazie a questo rimedio infallibile che li terrà lontani senza usare veleni.

Una soluzione per gli amanti del fai da te

Per gli amanti del fai-da-te, si possono creare degli ostacoli per fare in modo che i piccioni non si poggino su tetti e balconi.

Procuriamoci delle laste lunghe di polistirolo e una rete metallica.

Le prime dovranno essere larghe almeno una decina di centimetri e spesse 3 centimetri.

Tagliamo la parte superiore della rete, in modo che le due estremità siano pungenti. Pieghiamole a forma di U e fissiamole all’interno del polistirolo con delle viti.

A questo punto non ci resta che bloccare il tutto con del fil di ferro alla ringhiera del balcone.