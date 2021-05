I topi sono una specie di roditori molto diffusa, temuta e pericolosa.

Non solo per la nostra salute, perché diffondono numerose malattie attraverso gli escrementi. Ma anche per gli ambienti di casa, o per il giardino.

Ma come fermarli? Sembrerà strano, ma è incredibile come non servano veleni per eliminare i topi, ma solo una semplice bottiglia di plastica, in questa ingegnosa trappola gratuita. Vedremo tra pochissimo come farla.

Ecco una trappola molto facile da realizzare

In commercio esistono tantissime trappole e veleni mortali, ma che possono però essere letali anche per i nostri animali domestici. Quindi non è il caso di utilizzarli. Infatti, possiamo creare un’ottima trappola fai da te, con oggetti di recupero.

Oltre ad una bottiglia di plastica, ci serviranno:

a) due pezzi di legno, di cui spiegheremo le dimensioni tra poco;

b) fil di ferro;

c) viti e rondelle;

d) una staffa a L;

e) una molletta.

Procuriamoci un’asse di legno, spesso 3 centimetri, lungo 40 centimetri e largo 10 centimetri. Da qui tagliamo un pezzettino di almeno 5 centimetri di lunghezza che ci servirà per dopo.

Ora prendiamo una bottiglia di plastica da 2 litri ed effettuiamo due fori ai lati. All’incirca verso la metà della bottiglia, ma più verso il collo.

Dopo di che, procuriamoci un pezzo di fil di ferro di almeno 25 centimetri. Con una pinza effettuiamo una piega a forma di un uncino in una delle estremità. Ed un’altra piega, più o meno a metà, formando un angolo di 90 gradi.

Con una vite ed una rondella, fissiamo la parte a forma di uncino sullo spessore dell’asse di legno più lungo.

Fatto ciò, infilziamo la bottiglia col fil di ferro facendolo passare attraverso i due forellini.

Attenzione, l’equilibrio della bottiglia dovrà pendere verso la base della bottiglia.

A questo punto possiamo fermare con una molletta l’estremità di fil ferro che fuoriesce dalla bottiglia.

Ora fissiamo con la stalla a L il pezzettino di legno ricavato prima, perpendicolarmente all’asse di legno principale. In modo tale che sia a filo con l’apertura della bottiglia.

Adesso non ci resta che inserire all’interno della bottiglia un po’ di burro d’arachidi, di cui i topi vanno ghiotti.

Come funziona

Il meccanismo funziona così: il topo, attratto dall’odore, si intrufolerà nella bottiglia.

Ma per ritornare indietro ed uscire, farà pendere la bottiglia in avanti, praticamente bloccandosi il passaggio!

Ingegnoso vero? È incredibile come non servano veleni per eliminare i topi, ma solo una semplice bottiglia di plastica, in questa ingegnosa trappola gratuita.

Una volta intrappolato, possiamo liberarlo in una campagna distante 4-5 chilometri da casa nostra.