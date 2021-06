Difficilmente in Borsa si osservano movimenti laterali così lunghi e compressi. Basti pensare che a partire dalla chiusura di gennaio la massima escursione tra il minimo e il massimo di periodo è stata del 10%, mentre la variazione tra la chiusura mensile più bassa e quella più alta è stata inferiore al 3%. A testimonianza di ciò si può osservare come, sul time frame mensile, lo Swing Indicator sia in posizione neutrale a partire dal gennaio 2021. Continua, quindi, lo scenario d’incertezza che caratterizza il titolo Cellularline e di cui parlavamo già nel report precedente.

Si comprende, quindi, come sia molto complicato fare proiezioni che siamo molto affidabili da un punto di vista statistico.

Avendo chiare in mente queste difficoltà, notiamo come, in ogni caso, lo scenario più probabile al momento sia quello rialzista con obiettivi di lungo periodo molto ambiziosi. Sul mensile, ad esempio, fino a quando non ci saranno chiusure mensili decisamente inferiori a 4,51 euro rimarrà sempre in vigore lo scenario che vede le quotazioni dirette verso la massima estensione in area 8,6 euro per un potenziale rialzista di circa il 100%.

Eppure il titolo è fortemente sottovalutato qualunque sia l’indicatore utilizzato.

Confrontando le attuali quotazioni con il fair value calcolato con il metodo del discounted cash flow si scopre che Cellularline è sottovalutato del 80% circa. Analogo livello di sottovalutazione, poi, si ottiene considerando il P/E, il PB e il PEG.

Anche per gli analisti il titolo rappresenta un’ottima opportunità di acquisto con un consenso medio comprare e un prezzo obiettivo medio che esprime una sottovalutazione del 30% circa.

Difficilmente in Borsa si osservano movimenti laterali così lunghi e compressi: dove sono dirette le azioni Cellularline secondo le indicazioni dell’analisi grafica ?

Cellularline (MIL:CELL) ha chiuso la seduta del 1 giugno in ribasso dello 1,54% rispetto alla seduta precedente, a quota 4,49 euro.

Time frame settimanale

Le linee oblique rosse rappresentano i livelli di Running Bisector; le linee orizzontali i livelli de La Nuova Legge della Vibrazione. Sulla sinistra è mostrato il volume per ciascun livello di prezzo. Il pannello intermedio riporta il segnale di BottomHunter. Il minimo sul time frame considerato è segnato quando è uguale a 1. Il pannello dei volumi mostra il volume scambiato per ciascuna barra confrontato con una media mobile esponenziale zero lag a 20 periodi. Nel pannello inferiore è mostrato lo Swing Indicator che mostra i segnali al rialzo e al ribasso sullo strumento in questione.

Time frame mensile