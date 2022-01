Il nuoto è uno sport che quasi tutti hanno fatto nella vita. Fa bene al corpo, è uno sport di squadra e allo stesso tempo solitario, e poi insegna a nuotare. Quindi, soprattutto da piccoli, almeno un anno in piscina si passa tra dorso, stile libero, delfino e rana.

Oltre al costume è necessario indossare la cuffia. E ne esistono di varie tipologie con diversi modi per prendersene cura. In tessuto o silicone, lavatrice o a mano, ecco come lavare e lucidare la cuffia della piscina.

Tra stoffa e silicone

Il costume da indossare per l’uomo è lo slip, mentre per la donna è quello intero. Questi tendono a essere molto aderenti e lisci per una questione idrodinamica. Ad esempio è raro vedere delle nuotatrici professioniste con il costume a due pezzi, oppure un nuotatore professionista con il costume a pantalone.

Insieme al costume è necessaria la cuffia. E qui ci sono due tipologie: quella in tessuto e quella in silicone. Quella che solitamente viene usata per una giornata in piscina a metà agosto è quella in tessuto. Che abitualmente si indossa per evitare che i capelli vadano nei filtri della piscina.

Se invece si fa nuoto a livello agonistico, è consigliata quella in silicone. Qui, oltre alla questione capelli nei filtri, si aggiunge anche una questione di velocità. Perché con la cuffia in silicone la testa riuscirà a tagliare meglio l’acqua e ci sarà meno attrito.

La differenza sostanziale, oltre alla velocità, è che la cuffia in silicone rimane incollata alla testa, quella invece in tessuto si sfila via. E ogni due secondi dobbiamo riprenderla e indossarla.

Tessuto o silicone, lavatrice o a mano, ecco come lavare e lucidare la cuffia della piscina

Quindi, se facciamo nuoto, quella da preferire è la cuffia in silicone. Sarà scomoda, sarà complicato indossarla, però è sicuramente la migliore per fare nuoto. Ovviamente anche questa ogni tanto va lavata. È come il costume, anche se è in acqua va lavata.

Però non bisognerebbe lavare la cuffia in silicone in lavatrice. La lavatrice potrebbe rovinarla. Le alte temperature e la centrifuga potrebbero danneggiarla. E ovviamente non possiamo fare una lavatrice speciale solo per una cuffia da nuoto.

Quindi il modo corretto per lavarla è quello a mano usando il sapone per i piatti. Prendiamo una bacinella con acqua tiepida, mettiamo del sapone per i piatti e poi laviamo la cuffia. Il sapone per i piatti andrà anche a lucidare la superficie.

