Il segno zodiacale più fortunato di aprile è quello di Ilary Blasi! Il motivo? Diamo un’occhiata ai pianeti

Osservando i vari movimenti dei pianeti, gli esperti di astrologia hanno già rivelato quali saranno i segni zodiacali più fortunati del mese di aprile. Scopriamoli insieme!

Ieri, 27 marzo 2023, si è verificato un evento astronomico molto raro che ha attirato l’attenzione di tutti gli appassionati di astronomia. Cinque pianeti del nostro sistema solare, ossia Giove, Venere, Urano, Mercurio e Marte, si sono infatti allineati in una sorta di “abbraccio planetario“, che si verifica molto raramente. Anche per gli appassionati di astrologia, quello di ieri è stato un evento epocale. Infatti, anche se pochissimi ne hanno parlato, l’allineamento di questi 5 pianeti potrebbe avere un impatto straordinario su quasi tutti i segni dello zodiaco, soprattutto per il mese prossimo.

Tra poco, quindi, sveleremo quali saranno i 5 segni zodiacali favoriti da questi pianeti e, in particolare, vedremo quale sarà il segno zodiacale più fortunato di aprile secondo l’oroscopo.

Un mese niente male per questi segni di Fuoco

Aprile inizierà letteralmente col botto per i nati sotto il segno dell’Ariete. Il merito sarà di alcuni astri e pianeti che, per tutto il mese, infonderanno tanta positività e fortuna. Tra questi troviamo Mercurio, che inizierà un lungo transito nel segno del Toro, portando grosse soddisfazioni in ambito lavorativo e finanziario. Mentre Venere, dall’11 aprile, migliorerà le vostre performance nelle relazioni interpersonali, non solo a livello sentimentale, ma anche con gli amici e soprattutto con la famiglia.

Oltre all’Ariete, un altro segno di Fuoco particolarmente fortunato sarà il Sagittario. Aprile, infatti, sarà un mese veramente stimolante sotto tutti i punti di vista. Tra le date da incorniciare troviamo i due giovedì centrali, ossia il 13 aprile e il 20 aprile, data in cui ci sarà un’eclissi solare. Alcune situazioni al lavoro, soprattutto nella prima settimana di aprile, forse vi renderanno un pochino nervosi, ma niente paura: tutto si sistemerà nei giorni successivi. In questo frangente, cercate di fare molta attività fisica, per cercare di scaricare la tensione e per ricaricarvi di energia.

Grandi sorprese in arrivo per questi segni di Acqua

Aprile sarà un mese spettacolare non soltanto per questi segni zodiacali di Fuoco, ma anche per quelli di Acqua, come il segno dei Pesci e quello del Cancro.

Partiamo dal primo. Il vero punto di forza per il segno dei Pesci sarà sicuramente Mercurio che, transitando nel segno del Toro, garantirà un’ottima comunicazione. Questo avrà effetti positivi, come facile immaginare, con i propri partner. Il mese di marzo, che si sta per chiudere, non è stato proprio idilliaco in questo senso, data l’enorme quantità di litigi e discussioni, nati anche per questioni parecchio inutili. Nelle prossime settimane, tutto invece dovrebbe filare liscio. Anche sul lavoro si noteranno dei grandi cambiamenti. Infatti, oltre a Mercurio, anche le posizioni di Marte e di Giove saranno parecchio propizie e daranno una grossa mano negli affari.

Per quanto riguarda il Cancro, invece, avremo un primo periodo caratterizzato da alti e bassi. Verso la metà del mese, precisamente il 13 aprile, la congiunzione tra il Sole e Giove regalerà dei grandi momenti di gioia, che vi caricheranno anche per le prossime settimane. In questo senso, potrebbe arrivare anche qualche vincita nel gioco, ma occhio a non esagerare!

Il segno zodiacale più fortunato di aprile: il Toro

Infine, abbiamo il Toro, il segno zodiacale di Ilary Blasi che, anche per questo mese, si conferma il più fortunato di tutti! Aprile sarà un mese favorevole soprattutto per le relazioni sociali, grazie all’arrivo di tante nuove amicizie e all’incontro con alcune persone di cui si erano persi i contatti in passato. Dal punto di vista lavorativo e della salute non ci dovrebbero essere grossi sconvolgimenti, anche se ci vorrà un po’ di cautela nei confronti delle spese.