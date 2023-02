4 borghi di montagna fra Friuli, Trentino e Veneto diventati famosi per le fiction e le serie tv

In principio fu Clyffhangher e poi “Un passo dal cielo” e ora “Black Out”. Le montagne e i paesaggi dolomitici stanno diventando sempre più set di fiction e film. Forse la prima scena celebre girata sulle montagne del Triveneto vede Sylvester Stallone arrampicare su pareti del Gruppo delle Tofane (3.200 m). Si tratta del film Clyffhangher del 1993. La scena con l’elicottero, invece, è ambientata sulla Marmolada con cui termina la Val di Fassa. Veniamo a tempi più recenti e scopriamo i luoghi che hanno conquistato gli spettatori dopo averli visti in TV.

San Candido: fra i 4 borghi di montagna diventati famosi per le fiction

La fiction “Un Passo dal cielo” con protagonista Terence Hill, per le prime cinque stagioni, è stata girata a San Candido. San Candido è un borgo situato all’interno del Parco delle Tre Cime di Lavaredo. Arrivare a San Candido è ora molto facile anche per chi proviene da Roma. Chi arriva con la Frecciargento da Roma potrà approfittare della coincidenza con la navetta Bolzano-San Candido. Il centro del borgo con la promenade di Via Peter Paul Rainer viene di frequente ripresa alle spalle dei protagonisti. La palafitta del forestale Pietro, Terence Hill, sorge invece sullo splendido Lago di Braies dove si specchia la Croda del Becco.

San Vito di Cadore e la serie con Daniele Liotti

La sesta stagione della sopracitata fiction vede un cambio di location. Si gira a San Vito di Cadore in Veneto, a 10 km da Cortina d’Ampezzo. Cambio di Regione anche il Lago, in questa serie, è quello di Mosigo. Chi volesse visitarlo può raggiungerlo agevolmente tramite una strada che parte dal centro del paese. Si può percorrere a piedi tutto il perimetro del lago. La Vallata è godibile in estate ed in inverno grazie alle innumerevoli passeggiate e le adrenaliniche piste da sci. Già ora fervono i preparativi in vista dell’Olimpiade invernale 2026 che si svolgerà fra Cortina e Milano.

Fiori sopra l’Inferno e Tarvisio

Il best-seller di Ilaria Tuti, su cui si basa la fiction con protagonista Elena Sofia Ricci è ambientato in un borgo di fantasia, Travenì. Le riprese però si sono svolte a Tarvisio in Friuli Venezia Giulia. I laghi della serie sono quelli di Fusine e del Predil. Tarvisio è celebre per essere la città dei tre confini poiché si trova Austria, Slovenia ed ovviamente Italia. La cittadina è un micro melting pot con abitanti di origini diverse e molti lavoratori frontalieri. Camporosso, frazione di Tarvisio, celebra i famosi Krampus, tradizionali costumi da diavoli che accompagnano San Nicolao e di cui si parla nel libro.

Black Out Vite sospese: con Alessandro Preziosi a Caoria

Le scene della fiction di successo con Alessandro Preziosi è stata ambienta nella Valle del Vanoi in particolare nel paese di Caoria. Questo borgo sorge ai piedi del Monte Cauriol e lo scenario che ha lasciato i milioni di telespettatori estasiati è quello delle Pale di San Martino. L’hotel dove alloggiano i superstiti non è una struttura alberghiera ma la sede degli uffici del Parco Naturale di Paneveggio. Nel Parco si possono realmente incontrare cervi come nella fiction. La seconda stagione della serie RAI pare già confermata.

Ecco 4 borghi di montagna fra Friuli, Trentino e Veneto che vale la pena di visitare oltre ad ammirarli in TV.