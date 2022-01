Molti di noi sono spesso preoccupati quando hanno a che fare con gli altri. Infatti, nei rapporti non sempre possiamo essere certi che l’altra persona sia totalmente onesta e sincera con noi. E su questo non possiamo fare tanto, se non aspettare che il tempo riveli chi abbiamo di fronte. Ma forse, in questo caso, c’è un alleato che potremmo sfruttare. E stiamo parlando dell’astrologia. Diversi segni zodiacali, infatti, si distinguerebbero per una caratteristica che li accomuna, ossia la falsità. E forse ce ne sono alcuni che portano questa bandiera più spesso di altri.

Teniamoci pronti a rimanere a bocca aperta perché il segno zodiacale più falso di tutti sarà totalmente inaspettato

Già in questo nostro precedente articolo, infatti, abbiamo provato a stilare una classifica che si basasse sulla falsità. E diciamo che la maggior parte dei segni scelti non ci aveva stupito poi così tanto. Anzi, alcuni ce li aspettavamo proprio e non hanno destato nessun tipo di sorpresa. Eppure, sembra che le cose ora siano cambiate. E, a spodestare i segni precedentemente indicati, ne arriverebbe un altro. E questa volta lo stupore e il clamore saranno più che enormi. Perciò, teniamoci pronti a rimanere a bocca aperta perché il segno zodiacale più falso di tutti sarà totalmente inaspettato. Stiamo parlando dei Pesci. Forse qualcuno avrà sbarrato gli occhi e starà storcendo il naso, ma sembra essere proprio questo il segno più falso dello zodiaco.

Attenzione però, perché una spiegazione in questo caso è dovuta. Questo segno, infatti, è conosciuto per la sua infinità bontà e per la sua naturale incapacità di far del male agli altri. Anzi, in questo nostro precedente articolo, lo avevamo addirittura indicato come segno perfetto da avere come amico per la vita. Ma una cosa, per quanto ora possa sembrare contraddittorio, non esclude l’altra.

Pesci, il segno che nessuno si aspetterebbe avrebbe conquistato il podio della falsità nello zodiaco

La falsità dei Pesci è molto diversa da quella che si ritrova nei segni indicati nel nostro precedente articolo. In questo caso, questa caratteristica arriva a causa del totale distacco dalla realtà che contraddistingue questo segno. I Pesci, infatti, come è risaputo, tendono a vivere in un mondo completamente a parte, spesso totalmente distaccato dalla vita e dagli eventi che effettivamente accadono intorno. E soprattutto, quando questo segno riporta le storie, lo fa filtrandole completamente. Le emozioni prendono il sopravvento e l’affidabilità del segno, purtroppo, diventa sempre minore. Quindi, potremmo ritrovarci ad ascoltare una storia che in realtà è completamente l’opposto di ciò che è accaduto, rendendo ciò che dice il Pesci totalmente falso e privo di veridicità. Non c’è cattiveria, è vero, ma purtroppo questo non cambia le cose e fa conquistare ai Pesci un posto molto in alto in questa classifica.

