Come si vede dal grafico, infatti, dopo un rialzo settimanale di oltre il 25% durante la prima settimana di agosto (Qual è stato il miglior titolo azionario della settimana e quale potrebbe essere il suo futuro?) le quotazioni hanno iniziato una lunga fase laterale compresa tra i livelli 3,72 euro e 4,02 euro (II obiettivo di prezzo).

Dopo questo sprazzo di volatilità, il movimento del titolo Circle è stato abbastanza prevedibile. Le quotazioni, infatti, si sono mosse senza indugi tra i due livelli indicati.

Tutto facile allora? Ovviamente no. La fase laterale tuttora in corso, infatti, è stata ed è caratterizzata da bassissimi volumi. Si parla, infatti, di un controvalore settimanale scambiato sul titolo inferiore ai 50.000 euro. Questa cosa ha provocato forti escursioni di prezzo potenzialmente molto pericolose per il rendimento degli investimenti. Il rischio, infatti, di rimanere incastrati in un repentino cambio di tendenza è molto

Qualora il movimento laterale in corso dovesse sbloccarsi al rialzo gli obiettivi sono quelli indicati in figura con obiettivi in area 4,5 euro (III obiettivo di prezzo). Al ribasso, invece, si potrebbe tornare alla base di prezzo in area 3 euro dalla quale è partito il forte rialzo cui abbiamo assistito in agosto.

La valutazione del titolo Circle

Allo stato attuale il titolo risulta essere sopravvalutato qualunque sia l’indicatore utilizzato. Fa eccezione il Price to Book ratio che esprime una sottovalutazione di oltre il 30%.

Tra i principali punti di forza di Circle, invece, ricordiamo le prospettive di crescita futura degli utili e la solidità finanziaria. Elementi che, entrambi, potrebbero garantire un rialzo delle azioni di questo titolo azionario.

Per gli analisti che coprono il titolo Circle il giudizio è comprare con un prezzo obiettivo che esprime una sottovalutazione di circa il 40%.

La tenuta dei supporti potrebbe portare il titolo Circle a un nuovo test di massimi storici: le indicazioni dell’analisi grafica

Circle (MIL:CIRC) ha chiuso la seduta del 10 gennaio in ribasso dell’1,55% euro i rispetto alla seduta precedente a quota 3,82 euro.

Time frame settimanale