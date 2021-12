Unire la buona cucina con la salute è sicuramente uno dei grandi punti forti della gastronomia italiana. La nostra tradizione è conosciuta e lodata nel Mondo intero, e addirittura la dieta mediterranea fa parte dell’UNESCO.

In particolare, per ogni stagione dell’anno ci sono dei prodotti che meritano di far parte delle nostre preparazioni. L’inverno è una stagione come le altre e dunque anche ora possiamo trovare dei prodotti eccellenti che ci possono far star davvero meglio.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

La nuova friggitrice ad aria che amerai: zero odori, zero schizzi SCOPRI IL PREZZO

Infatti, secondo uno studio, il porro e l’aglio aiutano a ridurre il colesterolo e, soprattutto il porro, è ricco di antiossidanti. Dunque, vediamo una ricetta che riesca a unire i due ingredienti e trasformarli in un piatto estremamente raffinato. Infatti, facciamo il pieno di bontà con questo gustosissimo piatto invernale ricco di antiossidanti.

Ingredienti e preparazione

250 grammi di porri;

5 spicchi d’aglio;

prosciutto cotto;

olio extravergine di oliva;

150 grammi di panna liquida;

50 grammi di Parmigiano Reggiano;

2 generose noci di burro;

25 grammi di farina;

sale e pepe q.b.

Anche se usiamo i porri più buoni e rinomati d’Italia dobbiamo ricordarci di cominciare con la stessa procedura. Tagliamo infatti le estremità dei porri e, incidendoli lungo la lunghezza, cerchiamo di levare via gli strati più esterni. A questo punto, li tagliamo, cercando di creare tre parti di egual misura, e li mettiamo da parte.

Prendiamo una padella e facciamo saltare nell’olio extravergine di oliva il nostro prosciutto cotto con l’aglio. Sarebbe meglio fare dei piccoli pezzetti di prosciutto, così da farlo insaporire bene nell’aglio. Passati cinque minuti di fuoco basso spegniamo e mettiamo da parte.

Nel frattempo, prendiamo un pentolino e facciamo sciogliere le nostre noci di burro a fuoco basso. Quando il burro è sciolto aggiungiamo la farina, cercando di setacciarla per bene, e mescoliamo tutto con la frusta.

Facciamo il pieno di bontà con questo gustosissimo piatto invernale ricco di antiossidanti

A questo punto versiamo la panna e regoliamo di sale e di pepe. Solo adesso aggiungiamo il nostro parmigiano grattugiato, cercando di tenerne da parte un po’ per la decorazione finale. Quando siamo soddisfatti della nostra crema la versiamo sulla teglia che vogliamo usare per cucinare i porri.

Dunque, mettiamo sopra la crema i porri e ancora sopra il prosciutto cotto con l’aglio. Inforniamo a 180 gradi per 25 minuti. Solo in uscita mettiamo l’ultima parte di parmigiano reggiano e poi il piatto è pronto.