Il porro è quell’ingrediente favoloso che ci permette di trasformare la leggerezza in estrema eleganza. A Cervere, nel Piemonte meridionale, si coltiva uno dei migliori porri d’Italia di cui ProiezionidiBorsa ha giustamente tessuto le lodi.

Oggi vediamo, invece, una ricetta squisita che riattiva le nostre sensazioni, ci trasmette piacere e soddisfazione. Porri e salsiccia per un sugo velocissimo che eccita tutti i sensi.

Gli ingredienti

Ecco gli ingredienti occorrenti:

a) 300 grammi di porri;

b) 150 grammi di salsiccia;

c) quel che resta di una bottiglia di champagne

d) olio evo;

e) panna leggera, secondo gusto e coscienza.

Preparazione

Questa preparazione è speciale. Intanto ci permette di non sprecare quell’ottima bottiglia di champagne che forse da Natale sta nel frigo. In secondo luogo, è un sugo eccezionale che accompagna perfettamente la pasta corta e ci fa fare davvero bella figura.

Iniziamo, quindi, con pulire il porro: tagliamo le parti più dure e il fondo, lo laviamo per bene e lo asciughiamo. Ne ricaviamo sottilissimi cerchietti, i più sottili che possiamo. Infatti, più sono fini più corrono il bellissimo rischio di fondersi in padella.

A questo punto, filo d’olio evo in padella, accendiamo il fuoco e versiamo il porro. Con un mestolo in legno facciamo stufare il soffritto e, quando comincia a dorare, versiamo mezzo bicchiere d’acqua per prolungare la cottura.

Evaporata l’acqua, prendiamo la nostra salsiccia che abbiamo tagliato in piccolissimi pezzettini e la inseriamo nella padella. Fuoco al massimo e via, versiamo lo champagne (o vino bianco). Dobbiamo sentire il rumore dello sfrigolio intenso, caratteristico delle sfumature.

A questo punto, evaporato l’alcool, abbassiamo la fiamma e giriamo le nostre salsicce per 6,7 minuti. Durante l’ultimo minuto di cottura amalgamiamo il tutto con la nostra panna.

Il piatto è pronto, buon appetito! Ecco i porri e salsiccia per un sugo velocissimo che eccita tutti i sensi.