Metti questa pianta profumatissima in giardino o sul balcone e gli insetti non si avvicineranno più a casa tua!

Ecco qual è la pianta aromatica utile contro gli insetti ma anche come digestivo o toccasana per il mal di gola.

Chi ama curare le piante lo sa bene, le aromatiche sono preziosissime. Oltre ad avere un profumo spettacolare, ci aiutano tantissimo in cucina, ad insaporire piatti e ricette, rendendo tutto più sfizioso e invitante. Ma non è tutto. Le erbe aromatiche, infatti, vantano una serie di proprietà importantissime e apportano benefici utili sotto diversi punti di vista. Molte persone, infatti, hanno capito quanto faccia bene mettere il rosmarino sopra ai caloriferi, per risolvere alcuni dei problemi più fastidiosi in casa.

Oggi, invece, ci occuperemo di una pianta aromatica perfetta per risolvere almeno tre problemi molto diffusi. Chiunque tra noi ha, almeno una volta nella vita, avuto almeno uno di questi disagi, a cui noi oggi forniremo una soluzione naturale ed efficace. Scopriamo subito quale pianta aromatica dovremmo sempre avere sul balcone, per i suoi infiniti effetti benefici.

Metti questa pianta profumatissima nei punti giusti per dimenticarti una volta per tutte delle formiche

L’origano è una pianta portentosa, e non solo esteticamente. Di certo è una pianta bellissima da avere su balconi e giardini, anche grazie alla colorazione dei suoi fiori lilla.

Per chi non lo sapesse, l’origano è una pianta davvero speciale, che potrebbe aiutarci a risolvere parecchi disagi, legati alla nostra casa ma anche al nostro fisico.

Contrasta questi 2 problemi fisici molto comuni

L’origano è un’erba molto gustosa, che molti di noi usano quotidianamente per condire il pesce, la carne o la pizza. È, però, riduttivo pensare che abbia un’utilità solo in cucina. Sorprenderà qualcuno scoprire che l’origano è una pianta toccasana per alcuni piccoli fastidi fisici. È capitato a tutti di avvertire una sensazione di fastidio alla bocca dello stomaco, come se avessimo fatto fatica a digerire. Ebbene, l’origano aiuterebbe la digestione, riducendo i fastidi che spesso ne derivano.

Stiamo parlando, ad esempio, di dolori addominali o gas intestinali, che potremmo contrastare e limitare proprio grazie all’origano. L’opzione migliore per beneficiare delle sue proprietà digestive è l’infuso. I professionisti consigliano di utilizzarne un paio di grammi in 100 ml d’acqua. Questo buon infuso aiuterebbe anche a migliorare i fastidi tipici del mal di gola.

Allontanare anche gli insetti da casa

Metti questa pianta profumatissima nella tua casa per risolvere anche un altro problema molto diffuso, ma legato, stavolta, alla casa. Quando arriva l’estate è normale iniziare a vedere in giro zanzare, formiche o insetti di altro tipo, che disturbano la nostra quotidianità. Invece di iniziare a spruzzare insetticidi o altri prodotti nocivi, per allontanare queste presenze potremmo usare soluzioni naturali e genuine.

Se le zanzare spariscono spesso grazie anche a semplici soluzioni casalinghe, l’origano ci aiuterà ad eliminare le formiche. Basterà sfregarne un po’ tra le mani, in corrispondenza dei punti in cui abbiamo notato la presenza delle formiche. L’odore forte di questa erba aromatica basterà per infastidire questi piccoli insetti, che si allontaneranno, regalando a noi un piacevole aroma naturale.