Grandi cambiamenti e fortuna sfacciata per 3 segni zodiacali che chiuderanno l’anno in bellezza

Quali saranno i segni zodiacali che saluteranno il 2022 con grandi soddisfazioni? Manca ancora più di un mese alla conclusione dell’anno, eppure le previsioni astrali stanno già disegnando il quadro dei segni più fortunati delle prossime settimane. Dopo i 4 segni designati tra i più “sfortunati” del prossimo anno, e quelli a cui non dovremmo raccontare i nostri più intimi segreti, quest’oggi, ci occuperemo di 3 segni zodiacali che potranno tirare un sospiro di sollievo poiché chiuderanno l’anno in bellezza.

All’oroscopo c’è chi ci crede e chi no, eppure capita a tutti di fermarsi ad ascoltare, oppure a leggere le indicazioni degli esperti. Ebbene, i movimenti e gli allineamenti dei corpi celesti sembrano influire (e non poco) sulle azioni degli esseri umani. Ovviamente, (come dicono alcuni famosi astrologi, l’oroscopo non bisogna seguirlo ma verificarlo), segno che ognuno è artefice del proprio destino. Tuttavia, conoscere cosa dicono le stelle può servire come stimolo e come indicazione generale per capire come agire e come sarà l’andamento della settimana. Secondo l’oroscopo, ad esempio, grandi cambiamenti e fortuna sfacciata si abbatteranno su 3 segni zodiacali.

Pesci e Ariete, un successo dietro l’altro

Partiamo con i Pesci. I nati sotto questo segno saluteranno il lungo periodo di transizione che ha caratterizzato i mesi scorsi. Attese, spese improvvise e richieste non esaudite lasceranno spazio all’euforia di un mese di dicembre che comincia e finisce con il botto. Un momento propizio soprattutto in ambito lavorativo, in cui si attraverserà un periodo di calma e tranquillità. I primi giorni di dicembre saranno i più favorevoli per chiedere qualche riconoscimento in più sul lavoro. In amore la situazione migliora, ma si dovrà attendere la fine dell’anno per un cambiamento davvero radicale.

I nati sotto il segno dell’Ariete, invece, diranno addio al 2022 consapevoli di non aver ricevuto il giusto riscatto dalla fortuna. Per questo motivo, già dagli inizi del mese di dicembre la ruota comincia a girare e la buona sorte regala dei giorni magici. Arriveranno soldi come se piovesse. Attenzione, però, a non sperperarli velocemente. Sul lavoro si seppellirà l’ascia di guerra all’insegna di un clima molto più disteso e sereno.

Grandi cambiamenti e fortuna sfacciata anche per un altro segno, reduce da un periodo “grigio”

Per i nati sotto il segno del Toro, il 2022 non è stato un anno fortunato. Problemi economici e di lavoro hanno prodotto insofferenza e stanchezza. Tuttavia, nulla è perduto! Il mese di dicembre si colora d’oro per i Toro. La salute si rafforza, l’umore si rasserena e cominciano le prime vere soddisfazioni professionali. Occhio ai giorni 5, 6 e 7 dicembre perché saranno dei momenti più fortunati del mese. Attenzione, poi, ai giorni 30 e 31 dicembre 2022 e il primo gennaio 2023. Per i Toro, Capodanno sembra favorire cambiamenti importanti in amore.