Oltre al solito oroscopo “occidentale” ne esistono altri diffusi in diverse zone del Mondo. Degli esempi conosciuti riguardano l’oroscopo cinese o quello Maya. Esiste, però, anche quello celtico, dove al posto dei segni legati alle costellazioni, in questo caso sono legati agli alberi.

A seconda del giorno e del mese di nascita, siamo legati a un particolare albero, che esemplificherebbe il nostro carattere, ma non solo. Infatti, l’oroscopo celtico potrebbe anche lasciarci intuire il nostro prossimo futuro, proprio in base al nostro albero.

Per quanto riguarda l’anno in corso, buona parte dei segni può dirsi perlopiù fortunata. Ce ne sono altri due, però, che non godono della stessa sorte.

Due alberi sfortunati

Il primo di questi due alberi sfortunati è la quercia, che però saprà sopportarlo con il suo tipico stoicismo. Questo, infatti, è un albero forte, in grado di resistere alle tempeste più dure e così sarà anche questa volta. Gli obbiettivi rimarranno sempre fissi all’orizzonte perché la giustizia alla fine trionferà.

Un altro tratto tipico della quercia è la sua fedeltà incrollabile, verso tutto e tutti. D’altro canto, però, se la fiducia della quercia si spezza, non ci sarà modo di ripararla. Sarà pure una questione d’orgoglio, altro tratto tipico di questo albero passionale. Straordinariamente, ad appartenere a questo segno sono solo i nati il 21 marzo.

Invece tra il 4 e l’8 febbraio, tra il 5 e il 13 agosto o dall’1 al 14 maggio nascono le persone sotto il segno del pioppo. Per i druidi quest’albero rappresentava gli eroi morti in battaglia e le persone ad esso legate sono altrettanto speciali. Solitamente, sono introspettive e organizzate e non si lasciano guidare troppo dalle emozioni.

Purtroppo, per quanto riguarda le relazioni, tende a essere un po’ pessimista e si fida a fatica.

Quali segni saranno più in difficoltà in amore e nelle finanze nel 2022 secondo l’oroscopo celtico

Quest’anno non è un momento propizio per le relazioni amorose, sia per la quercia che per il pioppo. I difetti tipici di questi segni, infatti, metteranno dei muri fra loro stessi e gli altri, impedendo una vera intimità.

Anche sul lavoro incontreranno diverse difficoltà soprattutto legate a dei cambiamenti necessari per modernizzarsi, ma che incontrano non poche opposizioni. Insomma, purtroppo per pioppo e quercia i prossimi mesi saranno all’insegna dell’instabilità.

Ecco quindi quali segni saranno più in difficoltà in base all’oroscopo celtico. Allo stesso modo, durante questo 2022 alcuni “alberi” usciranno vincentori su tutti i fronti.

