Temperature polari? Ecco 5 trucchetti per vestirsi alla moda quando fa freddo senza congelare

Siamo ormai in pieno in inverno e fa un gran bel freddo. Per uscire di casa occorre essere belli imbaccuccati. Ma, con i giusti stratagemmi, possiamo sfoggiare outfit alla moda anche quando il termometro si avvicina allo zero. Scopriamoli insieme

Non appena se ne ha l’occasione, si preferisce stare comodamente in casa, indossando capi caldissimi. A tavola, poi, si prediligono gustosi piatti corroboranti. Di certo, però, non possiamo starcene rintanati in casa fino alla prossima primavera. Oltre ai motivi lavorativi, ci sono spesso uscite conviviali con gli amici. Tutte occasioni che richiedono un certo look.

Temperature polari? Ecco 5 trucchetti per vestirsi alla moda in pieno inverno

Sotto a tutto, indossare lo strategico intimo termico. Molto sottile, è praticamente invisibile e tiene ben caldo. Nei negozi di articoli sportivi ci sono vari modelli: canotta, mezze maniche, manica lunga. Oltre a diversi gradi di pesantezza.

La biancheria termica è traspirante e va indossata a diretto contatto con la pelle.

Scegliere, poi, un bel capospalla molto caldo. I materiali da prediligere sono lana e cashmere. Quest’anno vanno tantissimo di moda i cappotti extra long, morbidi e super avvolgenti. Per un look più casual e pratico, optare sui piumini, corti o lunghi.

Altra alternativa super glamour è una bella mantella o un poncho. L’importante è sceglierli sempre in tessuti molto caldi e confortevoli.

Calze e scarpe per l’inverno: qualche consiglio per quando fa molto freddo

È fondamentale che i piedi restino sempre al caldo. In casa possono andare bene i calzettoni della nonna che, però, sono scomodi e ingombranti quando si è fuori. Per tenere al caldo le estremità, puntiamo allora su calze e collant caldissimi. In lana, cashmere oppure i modelli termici. Come livello di pesantezza, optare per i 100 denari e oltre (esistono anche i 200 denari). I collant coprenti sono indicati per sfoggiare mini abiti e gonne corte anche nelle serate più fredde.

Per quanto riguarda le calzature, gli stivali alti che arrivano oltre il ginocchio sono la scelta vincente. Da evitare, invece, sneackers e scarpette di tela. Per il look da tutti i giorni, sono ottimi gli scarponcini bassi con l’interno in pelo o la fodera di lana.

Gli accessori più cool da sfoggiare in pieno inverno

Temperature polari? Ecco 5 trucchetti per vestirsi alla moda sfoggiando anche accessori super trendy. In qualunque stagione, l’outfit va completato con i giusti accessori. Per quando fa freddo, gli accessori diventano un prezioso alleato per coprirsi e ripararsi ancora meglio. Ecco qualche idea di tendenza: