Tassi dei mutui nel 2024, ecco come saranno e se scenderanno. Brutte notizie in arrivo?

A causa degli interventi della Banca Centrale Europea, il 2023 è stato un anno caratterizzato da tassi dei mutui in forte rialzo. Cosa bisogna aspettarsi, invece, per l’anno che sta cominciare e cioè il 2024? Ti spieghiamo in poche e semplici parole le previsioni più gettonate.

Il Tasso BCE oggi è uguale a 4,5%. L’aumento dei tassi di interesse è stato una costante dell’anno che sta per concludersi. Si pensi che nel mese di settembre hanno persino raggiunto il massimo storico. La motivazione è da ricercare negli interventi della BCE (Banca Centrale Curopea) finalizzati a contrastare l’inflazione. L’obiettivo (la mission) è quella di portarla intorno al 2%.

Ma che cosa bisogna aspettarsi dai tassi dei mutui nel 2024? Cerchiamo di capire se la situazione sia destinata a cambiare, come sarebbe auspicabile.

Tassi dei mutui nel 2024, ecco cosa potrebbe accadere nel futuro immediato

Gli analisti sostengono che lo scenario sia difficile da delineare con precisione, a causa di tutte le variabili in gioco. Tuttavia, i dati a disposizione suggeriscono ipotesi tutt’altro che rasserenanti.

Sembra che l’elevata inflazione continuerà ad essere una costante nell’anno che sta per cominciare e pertanto la BCE potrebbe anche non continuare a mantenere i tassi fermi (qualcuna paventa anche qualche altro aumento!) come ha fatto nel mese di ottobre.

Brutte notizie per l’anno che sta cominciando, si attende un 2025 migliore

Sfortunatamente, secondo alcuni analisti, sembra quindi molto più probabile che i tassi di interesse siano destinati a rimanere fermi nel 2024 piuttosto che a scendere. Novità positive potrebbero invece giungere con l’arrivo del 2025. Si prevede e si auspica, infatti, che in quell’anno i tassi dei mutui conosceranno una discesa, sebbene molto lenta.

Insomma, le previsioni non sono delle più rosee. Se questo scenario dovesse realizzarsi, non ci resterebbe altro che attendere il 2025 e sperare di assistere ad un graduale abbassamento dell’inflazione e dei tassi di interesse. Una prima idea la potremo avere dal meeting che si terrà questo giovedì e da quale outlook delineerà Lagarde per i prossimi mesi.

L’ipotesi della banca Barclays Research

Secondo gli analisti della Barclays, la nota banca britannica, già da luglio 2024 i tassi di riferimento scenderanno di 100 punti. Nel 2025, invece, si abbasseranno di ulteriori di 75 punti. Si tratta, quindi, di un’ipotesi certamente più rosea.

Vedremo cosa accadrà nei prossimi mesi e quali previsioni si avvereranno o meno.

