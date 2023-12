Previsioni per la settimana di Wall Street-Fotovda imagoeconomica

Settimana scorsa è stata di ulteriore rialzo e il movimento iniziato con la scadenza del nostro setup nero annuale del 30 ottobre sembra quasi senza soste. Nei prossimi giorni si creeranno le condizioni per un aggiustamento tecnico oppure i prezzi continueranno a salire? Come più volte spiegato su queste pagine negli ultimi giorni, difficilmente nel mese di dicembre (nel terzo anno del ciclo presidenziale americano) si assiste a ritracciamenti superiori al 3%. Inoltre, nelle prossime 2 settimane saranno difficli (secondo la ciclicità stagionale) più di 2 giorni di ribasso consecutivi. Come sarà questa settimana a Wall Street?

Il Vix sui minimi

Stiamo osservando attentamente il Vix che è un indicatore contrarian: quando sale, i mercati scendono. Quando invece scende i mercati salgono. Negli ultimi 3 giorni di Borsa aperta abbiamo osservato degli eccessi sui nostri oscillatori ma al momento i prezzi continuano a non dare segnali di invesrione ribassista. La nostra attenzione verrà posta sulla scadenza del setup mensile di domani. A cosa porterà? Ci attende una fase di aggiustamento tecnico? I prossimi setp poi saranno il 15 e il 27 dicembre.

Come sarà questa settimana a Wall Street?

La chiusura della seduta borsistica del giorno 8 dicembre è stata ai seguenti prezzi sui listini analizzati:

Dow Jones

36.247,87

Nasdaq C.

14.403,97

S&P500

4.604,37.

Riteniamo che le probabilità al momento siano le seguenti:

il minimo dovrebbe essere segnato fra lunedì e martedì e il massimo nella giornata di venerdì. Di volta in volta poi si andrà ad analizzare se lo scenario potrebbe carnbiare e quale effetto avranno i setup sulle dinamiche dei prezzi.

Ci sono inoltre elevate probabilità che i minimi della scorsa settimana non verranno violati al ribasso ( a questo scenario i nostri algoritmi danno solo il 10%), mentre ci sono probabilità dell’80% che verranno segnati minimi e massimi crescenti.

Tutto sembra quindi a favore di ulteriori rialzi e che entro la fine dell’anno verranno superati i massimi segnati fra fine luglio e il setup rosso annuale del 4 agosto.

Vedremo poi cosa accadrà.

