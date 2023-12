Come l’Intelligenza Artificiale condizionerà i mercati nel 2024 secondo JP Morgan

Come l'Intelligenza Artificiale condizionerà i mercati nel 2024 - Foto da pexels.com

I mercati finanziari sono condizionati da una serie di fattori tra cui figurano oltre al ciclo economico, anche lo scenario geopolitico e le nuove tecnologie, nonché i sentimenti che questi scaturiscono negli investitori. Tra queste ultime, una di quelle di cui si sta parlando maggiormente è l’Intelligenza Artificiale, un tema che sta acquisendo sempre più grande rilievo. Ecco come l’Intelligenza Artificiale condizionerà i mercati nell’anno che verrà.

Il 2023 è stato un anno caratterizzato da una crescita economica molto resiliente e dal ridimensionamento dell’inflazione dai suoi massimi decennali. Cosa ci attende nel 2024 e in cosa sarebbe meglio investire i propri risparmi? Gli analisti della nota banca d’affari JP Morgan hanno dato la loro risposta a questa domanda. Nel farlo, si sono anche soffermati su un tema attualissimo e cioè quello dell’Intelligenza Artificiale (IA).

Sembra infatti che quest’ultima sia destinata a condizionare i mercati nell’anno che verrà e non solo.

Come l’Intelligenza Artificiale condizionerà i mercati nel 2024, l’analisi della nota banca di affari

Secondo JP Morgan, l’impulso dell’IA sta contribuendo alla salita dei mercati azionari degli ultimi mesi e ne condizionerà in meglio le sorti anche in futuro.

Nel lungo termine le azioni potranno continuare a “generare apprezzamento del capitale per gli investitori”. Insomma, il 2024 sarà un momento ancora molto propizio per chi preferisce investire nel mercato azionario.

Le azioni avranno un grande potenziale per guadagni significativi

Anche se la crescita economica dovesse rallentare per aumento dei tassi, i mercati azionari sarebbero comunque spinti al rialzo dall’accelerazione della crescita degli utili delle grandi capitalizzazioni.

Questa è una ulteriore ragione per la quale, secondo JP Morgan, il 2024 sarà un anno in cui le azioni potrebbero permettere guadagni significativi per chi vi investirà il proprio capitale. Un occhio di riguardo quindi dovrebbe essere posto su quelle società che stanno investendo dell’IA. Il futuro anche dell’azionario probabilmente passerà da qui.

Lettura consigliata

