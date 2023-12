Pausa in arrivo per il rialzo in corso sui mercati azionari americani-Foto da pexels.com

Settimana scorsa avevamo evidenziato come le probabilità fossero a favore di un ribasso sui mercati azionari americani. Alt termine della settimana appena conclusasi possiamo dire che il ribasso non c’è stato, ma piuttosto abbiamo assistito a un accentuato immobilismo delle quotazioni. Se le cose dovessero continuare così per i mercati azionari americani l’anno si potrebbe concludere senza troppo clamore. Paradossalmente, per sperare in un finale scoppiettante al rialzo potrebbe essere più opportuno un breve ritracciamento nel corso della settimana appena iniziata.

Dai minimi di fine ottobre 2023 le quotazioni del Dow Jones hanno guadagnato oltre il 10% registrando ben sette settimane consecutive al rialzo. Un pattern che non si registrava proprio dal gennaio 2019, quindi, circa cinque anni fa. Si capisce, quindi, come le prossime settimane potrebbero essere decisive per il futuro dei mercati azionari americani e non solo.

Per i mercati azionari americani l’anno si potrebbe concludere senza troppo clamore: le indicazioni dell’analisi grafica

Il Dow Jones (DJ30) ha chiuso la seduta del giorno 1 dicembre a quota 36.245,50,15, in rialzo dello 0,82% rispetto alla seduta precedente. La variazione settimana su settimana è stata al rialzo del 2,42%.

Time frame giornaliero

Le cinque sedute della settimana appena conclusasi hanno avuto una cosa in comune: l’incapacità di rompere in chiusura il livello in area 36.230. Da ricordare che questo livello rappresenta il punto dove è massima la probabilità che si possa assistere a un’inversione di tendenza. Per le prossime sedute, quindi, potrebbe essere molto probabile un ritracciamento prima di una nuova ripartenza al rialzo.

Time frame settimanale

La settimana si è chiusa sostanzialmente invariata visto che la variazione è stata al rialzo dello 0,01%. Lo spazio al rialzo c’è ed è anche importante, prima, però, andranno smaltiti gli eccessi di breve.

I ribassisti potrebbero prendere il sopravvento nel caso di chiusure settimanali inferiori a 33.290.

