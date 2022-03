Per chi adotta la corsa per dimagrire, rimettersi in forma e passare alla grande la prova costume quando è meglio correre? Molti in questi giorni si stanno facendo questa domanda guardandosi allo specchio. Nelle righe seguenti, chi si pone questo quesito troverà la risposta.

La prova costume incombe e allora urge mettersi al lavoro per perdere i chili di troppo accumulati nell’inverno. Ma come bruciare le calorie da qui al momento della prima uscita sulla spiaggia o sul bordo di una piscina? Sicuramente la programmazione è il primo passo da compiere. Una volta trovata la motivazione per perdere peso, occorre capire quanto si vuole dimagrire. Chi ha un obiettivo raggiunge più facilmente il traguardo. Per programmare il ritorno alla forma in modo facile e senza troppi sforzi o privazioni, si può seguire una pianificazione in 4 passi.

Fare attività fisica non solo aiuta il benessere psicofisico ma anche la salute. La medicina riconosce che la corsa ha notevoli benefici per il nostro organismo. Uno studio pubblicato sul Journal of the American College of Cardiology ha dimostrato che correre potrebbe abbassare il rischio di morte per particolari patologie.

Ecco quando correre per dimagrire e rimettersi in forma scegliendo il momento migliore della giornata per avere i massimi benefici

Chi inizia a correre si porrà due domande, in quale momento della giornata correre e quante volte durante la settimana. La risposta dipende dall’obiettivo da raggiungere. Per esempio correre due volte la settimana o solo nel week end potrebbe sembrare poca cosa per la salute. Invece una ricerca dell’inglese Loughborough University, ha rivelato che anche un paio di giorni di corsa durante la settimana potrebbero proteggere il sistema cardiovascolare. I risultati dello studio sono stati pubblicati sulla rivista Jama International Medicine.

Correre 45 minuti al sabato e magari anche 45 minuti alla domenica, non solo aiuterebbe la salute ma potrebbe anche fa dimagrire. Chi corre perde mediamente tra le 300 e le 400 calorie all’ora. Molto dipende dal peso, dalla costituzione fisica e quindi dal metabolismo.

Quale momento della giornata è maggiormente indicato per la corsa? Gli esperti sconsigliano l’allenamento al mattino presto, sia prima che dopo colazione. La temperatura corporea è al livello più basso della giornata e i muscoli hanno maggiore rigidità. Chi ha una pausa pranzo lunga può decidere di correre in quel lasso di tempo. Tuttavia occorre sapere che anche il nostro organismo va in pausa pranzo. Il sistema cardiorespiratorio e la temperatura corporea in particolare tendono a ridurre le funzionalità.

Molti studi scientifici hanno rivelato che il momento migliore della giornata per correre e dimagrire è al pomeriggio. In questo momento della giornata la temperatura corporea e tutte le funzioni vitali dell’organismo sono al top. Correre per 45 minuti dopo una impegnativa giornata di lavoro potrebbe essere faticoso, ma è anche molto gratificante.

