L’inverno, ormai, sta volgendo al termine e molte cose stanno per cambiare. Alcune persone hanno iniziato il 2022 con qualche ostacolo da affrontare come è successo a questi 2 segni zodiacali presi di mira dalla sfortuna.

Per altre persone, invece, quest’anno sarà ricco di momenti memorabili da diversi punti di vista, anche nella sfera sentimentale e amorosa. Succederà qualcosa soprattutto a partire dalla fine di febbraio. Nel mese più corto dell’anno, infatti, assisteremo all’arrivo di una ventata di fortuna che interesserà particolarmente questi 3 segni.

Amore ed eros alle stelle per il Capricorno

È proprio questo il primo segno zodiacale che vivrà una grande passione a partire da questo periodo dell’anno.

Se fino a qualche mese fa il rapporto con il partner del Capricorno rischiava di raffreddarsi, ora tutto sembra sistemarsi. Si è capito come ravvivare il rapporto, anche sotto le coperte. I single, invece, si innamoreranno presto, anche se avranno paura di fare il primo passo.

Il Capricorno, infatti, è sempre enigmatico e misterioso e questo lo renderà più intrigante agli occhi della persona amata.

Bisogna ammettere, però, che anche l’istinto e la passionalità sono 2 caratteristiche importanti di questo segno. Imparare a seguirli e a lasciarsi andare non potrà che fare a noi stessi del bene e renderà la nostra vita più emozionante.

Ricordiamo anche che il Capricorno fa parte dei segni zodiacali più intelligenti dell’oroscopo.

Da fine febbraio arriverà una fortuna sfacciata per questi 3 segni zodiacali che vivranno un trimestre passionale

Passiamo ad un segno molto particolare, quello dei Pesci. Non è tutto oro quello che luccica e infatti i Pesci lo sanno bene.

Fino a questo periodo, in casa la situazione non è stata delle migliori, anche, e soprattutto, a causa di una difficoltà di comunicazione nella coppia. Questo mese, però, darà al segno dei Pesci la carica giusta per svoltare a 360°, cambiando approccio con il proprio partner. Ricordiamoci, infatti, che la base di un rapporto duraturo è proprio l’atto comunicativo.

Questo ci riavvicinerà ancora di più al nostro partner e ritroveremo quell’intesa persa da tempo.

Anche l’Acquario vivrà un grande momento

L’ultimo segno che sarà fortunato in amore è quello dell’Acquario. Venere è favorevole e questo farà sì che si creerà un’intesa soprattutto fisica con un collega o un superiore. Quella che inizierà come una storiella, però, potrebbe trasformarsi in qualcosa di più concreto e profondo.

In questo periodo tutto ci sembrerà più bello e raggiungeremo una stabilità emotiva molto importante per la nostra vita. Da fine febbraio arriverà una fortuna sfacciata, quindi, soprattutto per questi 3 fortunati segni dello zodiaco.