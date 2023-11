Tappa in Trentino-Alto Adige nel paese di Jannik Sinner: costo del soggiorno e quotazioni immobiliari

Di fronte a un mito come Jannik Sinner che è campione italiano di tennis a soli 22 anni, e numero 4 nella classifica ATP, viene la curiosità di conoscere il luogo dove è nato e cresciuto. Per farlo bisogna andare in Alto Adige in un paese di montagna vicino al confine austriaco, Sesto Pusteria, in provincia di Bolzano.

Sesto Pusteria che conta poco meno di 1900 abitanti è la località più orientale del Trentino-Alto Adige. Ad appena 7 chilometri c’è la più nota San Candido e poco più in là Dobbiaco. D’estate immensi pascoli luminosi, d’inverno le più belle piste da sci. Siamo in Val Pusteria, una specie di autostrada naturale solcata dai fiumi Rienza e Drava e affiancata dalle montagne. Da un lato i massicci austriaci con i morbidi fianchi coperti di boschi, dall’altro le cime ruvide delle Dolomiti di Braies. In questo straordinario paesaggio naturale sorgono piccoli centri dalla storia millenaria diventati famosi per il turismo estivo ed invernale.

Tappa in Trentino-Alto Adige

Chi nasce in Val Pusteria e ama lo sport diventa campione di sci e non di tennis, almeno è quello che ci si aspetta. A San Candido, addirittura, c’è un comprensorio in cui è possibile sciare anche di notte, il Drei Zinnen Dolomiten. E Jannik da piccolo si appassiona in effetti allo sci, ma poi conosce il tennis e piano piano se ne innamora. Il Trentino-Alto Adige ospita alcuni tra i più bei tennis club d’Italia con campi in terra rossa che spiccano tra il verde di pascoli e boschi, complessivamente 450 strutture.

Per allenarsi c’è solo l’imbarazzo della scelta. E il giovane campione lo fa prima a San Candido e poi a Sesto Pusteria dove la famiglia si è trasferita. I genitori abitano ancora lì e la madre gestisce una struttura ricettiva, Haus Sinner. Ed è lì che il campione torna ogni volta che può per concedersi delle pause di riposo nella natura meravigliosa della sua terra.

Costo del soggiorno e quotazioni immobiliari

Un soggiorno in Val Pusteria nel paese di Jannik Sinner è sorprendentemente gradevole sia in estate che in inverno. In inverno ci sono piste da sci adatte sia alle famiglie che agli esperti e nel periodo natalizio dei suggestivi mercatini. In estate oltre alle attività di trekking nei boschi si può approfittare degli spettacolari campi da tennis per cimentarsi nello sport che ha reso grande Sinner. Oppure percorrere la ciclabile che collega San Candido a Lienz.

Una tappa in Trentino-Alto Adige, a Sesto Pusteria o nelle immediate vicinanze, non è particolarmente economica dato l’alto valore turistico della zona. Negli hotel difficilmente si scende al di sotto di 70 euro a notte a persona, ma se si sceglie un host privato i prezzi scendono e ci sono strutture in cui affittare una camera per due costa circa 60 euro. Anche le case sono care. Le quotazioni immobiliari sui principali siti che operano nel settore riportano valori pari a 5.631 €/mq per l’acquisto di immobili residenziali e di 17,46 €/mq per l’affitto.