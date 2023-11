Era da luglio che non si vedeva un rialzo così importante dell’euro contro il dollaro. Ma se l’euro riprende a correre contro il dollaro, dove potrebbe essere diretto? Intanto registriamo un dato molto importante. La seduta del 14 novembre è stata quella con il maggiore rialzo dell’anno. Un risultato molto importante che potrebbe fare accelerare ulteriormente al rialzo le quotazioni dell’euro contro il dollaro.

A causare il crollo del dollaro sono stati i dati sui prezzi al consumo che sono risultati più deboli del previsto. Hanno, quindi, aumentato le prospettive di molti che l’inflazione stia rapidamente rallentando verso l’obiettivo del 2% della Fed con seguente rapido taglio dei tassi.

L’euro riprende a correre contro il dollaro, dove potrebbe essere diretto? Le indicazioni dell’analisi grafica

Il 17 novembre la chiusura del cambio euro dollaro (FXEURUSD) è stata a 1,0908, in rialzo dello 0,51% rispetto alla seduta precedente. La settimana ha chiuso in rialzo del 2,10% rispetto a quella precedente.

Time frame giornaliero

Al momento la tendenza è saldamente rialzista e non poteva essere altrimenti dopo che martedì è stata registrata la migliore seduta dell’anno per l’euro contro il dollaro. Al momento, quindi, è in corso lo scenario rialzista che ha come prossimo ostacolo area 1,1089. Questo livello è particolarmente importante in quanto nel corso di tutto il 2023 ha frenato l’ascesa dell’euro contro il dollaro. La sua rottura, quindi, potrebbe aprire le porte ad allunghi rialzisti fino in area 1,20.

I ribassisti, invece, potrebbero prendere il sopravvento nel caso di chiusure giornaliere inferiori a 1,0693.

Time frame settimanale

Se a livello giornaliero è stata registrata la migliore seduta dell’anno, a livello settimanale non è stato così. Tuttavia, la tendenza in corso è rialzista e potrebbe continuare secondo lo scenario indicato in figura. Come sul time frame giornaliero, i livelli da monitorare con attenzione sono 1,1089 e 1,0693.

