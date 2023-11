BOT oppure conto deposito, stupisce quanto si potrebbe guadagnare in 3 mesi investendo 100.000 euro  

Per un investimento di brevissimo periodo sicuro e garantito abbiamo 2 soluzioni: BOT o conto deposito. Ecco quanto rendono questi due prodotti finanziari se investiamo 100.000 euro per 3 mesi.

Con i tassi di interesse ai massimi degli ultimi 10 anni, anche un investimento di brevissimo periodo, solo di qualche mese, può rendere un bel po’ di soldi. Se avete 100.000 euro da investire per un periodo di 3 mesi e volete ottenere un rendimento sicuro e garantito, potreste valutare due alternative. La prima è un BOT (Buono Ordinario del Tesoro) in particolare quello con scadenza a febbraio 2024. La seconda soluzione è aprire conto deposito e lasciare i soldi per 3 mesi. Rimarrete stupiti nel conoscere quanto si potrebbe guadagnare investendo i 100.000 euro in questi due prodotti anche solo per 90 giorni.

BOT oppure conto deposito, scopriamo quanto rende il primo

Il BOT è un titolo di stato emesso dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, che rappresenta un prestito a breve termine fino a un massimo di 12 mesi. Lo Stato restituisce il capitale prestato al termine della scadenza, pagando un interesse prefissato. I BOT si possono comprare in emissione, oppure sul mercato secondario, il MOT di Borsa italiana.

Il BOT in scadenza a febbraio 2024 (ISIN: IT0005532988) ha una durata residua di circa 3 mesi. Al momento della stesura dell’articolo, questo titolo di Stato offriva un rendimento effettivo a scadenza netto del 3,3%, secondo il portale di Borsa italiana. Questo significa che se investite 100.000 euro in questo BOT, alla scadenza riceverete 100.920 euro al lordo della imposizione fiscale. Il guadagno netto sarà di circa 800 euro.

Quanto si può guadagnare col conto deposito con più alto rendimento

Il conto deposito è un conto bancario che consente di depositare i propri risparmi e di ricevere un interesse in cambio. A differenza del conto corrente, il conto deposito non permette di effettuare operazioni di pagamento, ma solo di versare e prelevare denaro. Il conto deposito può essere vincolato o non vincolato, a seconda che si accetti o meno di bloccare i propri soldi per un periodo di tempo prestabilito.

Al momento della scrittura di questo articolo diversi conti di deposito offrivano rendimenti lordi del 4% sulla scadenza dei 3 mesi. Poiché la tassazione sugli interessi dei conti di deposito è del 26%, il rendimento netto annuo sarà del 2,96%. Quindi investendo 100.000 euro il rendimento netto annuo sarebbe di 2.960 euro. Ma l’investimento è di 3 mesi. Quindi dopo 90 giorni i 100.000 euro avranno fruttato interessi per circa 700 euro, anche al netto dell’imposta di bollo.

Per la scelta occorre prendere in considerazione vari fattori

BOT oppure conto deposito, quale tra le due opzioni conviene di più? Dipende dagli obiettivi e dalle esigenze di ciascun investitore. Il BOT ha il vantaggio di essere un titolo di Stato, quindi con un rischio di insolvenza praticamente nullo. Inoltre, ha una tassazione più bassa rispetto al conto deposito. Il conto deposito, non è soggetto alle fluttuazioni dei prezzi, ma l’investimento è garantito solo fino a 100.000 euro dal Fondo FITD. Entrambe le opzioni, comunque, sono adatte per chi cerca un investimento a breve termine.

Chi invece avesse un orizzonte di 12 mesi potrebbe puntare su BOT con vita residua di un anno, oppure sui conti deposito a 12 mesi. Alcuni hanno rendimenti davvero esplosivi.