L’arsura estiva, specialmente quella di agosto, può essere davvero paralizzante. Quando sentiamo caldo è difficile addormentarsi. Non solo, abbiamo poca motivazione nel muoverci e qualsiasi attività diventa una fatica d’Ercole. Se poi manca l’aria condizionata, ancora peggio.

Per questo sono stati svelati tantissimi trucchi poco conosciuti da provare assolutamente per rinfrescarsi anche senza aria condizionata. Oltre al considerare il classico ventilatore e l’aria condizionata, ecco alcune idee a costo zero.

Se possediamo già un ventilatore, possiamo improvvisare un efficacissimo condizionatore Fai da Te. Mettiamo una ciotola riempita di ghiaccio di fronte al getto d’aria, in modo da avere una fresca brezza in casa. Le ciotole più efficaci sono quelle in vetro e in metallo, ma non in plastica.

Se possiamo permetterci un po’ di relax, le classiche “pezze bagnate” possono essere applicate a tutto il corpo. Possiamo passare velocemente un asciugamano sotto l’acqua fresca, coprire la sezione accaldata del nostro corpo e voilà! Ottima soluzione applicabile anche per quando stiamo viaggiando e le notti sono particolarmente torride.

Se abbiamo un lavandino a portata di mano, lasciamo scorrere dell’acqua fredda sui polsi per un minuto. In questo modo, abbasseremo di molto la temperatura corporea.

Se vogliamo evitare di raffreddare costantemente i polsi, possiamo, in alternativa, bagnare un panno e tenerlo sul collo. Facciamo attenzione, però, a strizzarlo bene per evitare fastidiose goccioline. L’effetto dovrebbe essere più duraturo.

Espedienti per non morire dal caldo

Per un’alternativa “portatile”, possiamo riempire uno spray di acqua fresca per poi spruzzarla ogni volta che ne sentiamo il bisogno. Consigliatissima anche la combinazione con un ventaglio.

La classica doccia fresca offre sempre sollievo al corpo. Specialmente se fatichiamo ad addormentarci quando è caldo, questa è un’ottima soluzione.

Se viviamo in un ambiente abbastanza secco, tuttavia, fare una doccia tiepida può paradossalmente aiutarci a diminuire la temperatura corporea. Per sapere come mai, andiamo a leggere quali sono le bevande più efficaci in assoluto per mantenersi freschi d’estate.

Possiamo anche solo bagnare i capelli con dell’acqua fresca, senza avere paura di farlo più volte in una giornata. Chiaramente, non c’è bisogno di usare ogni volta lo shampoo.

Se il nostro problema principale consiste nel faticare ad addormentarsi per il troppo caldo, esistono varie soluzioni. Come già accennato, una doccia fredda poco prima di dormire può fare miracoli. Non solo, ma anche cambiare le lenzuola può fare una differenza enorme. Da preferire sono materiali leggeri e freschi come seta o cotone.

Una soluzione un po’ più estrema, ma sempre efficace, consiste nell’appoggiare il materasso direttamente sul pavimento. Visto che l’aria calda tende a spostarsi in alto, potrebbe essere una buona soluzione.