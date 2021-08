In Giappone, le Olimpiadi si sono svolte sotto il sole cocente, con temperature che hanno raggiunto anche i 37 gradi Celsius. Alcuni assistenti hanno dovuto abbandonare il campo da gioco per l’incredibile caldo da record. Per questo, sempre più esperti si stanno scambiando consigli sul come sopravvivere alla torrida olimpiade.

Un metodo per mantenersi freschi ci sarebbe e, mentre per alcuni sarà sorprendente, in alcune parti del Mondo è già conosciuto da secoli.

Ecco le bevande più efficaci in assoluto per mantenersi freschi d’estate

Alcuni atleti, in generale, consigliano semplicemente di bere acqua, bilanciare gli elettroliti e stare all’ombra il più possibile. Altri, invece, suggeriscono qualcosa di completamente diverso, preferendo piuttosto un tè caldo.

Il sorprendente utilizzo di bevande calde in temperature estreme non è una nuova scoperta. È, infatti, una tradizione secolare adottata dai nomadi nel deserto, che bevono tè caldo per contrastare le temperature estreme. I beduini, a loro volta, si appoggiano ad una verità scientifica.

Secondo molti studi, tra i quali spicca quello della ricercatrice Ollie Jay, consumare bevande calde aiuta il corpo a diminuire la temperatura corporea. Infatti, quando beviamo bevande calde, il cervello automaticamente comanda al corpo di sudare di più, per rinfrescare il corpo. Funziona con lo stesso principio di una doccia tiepida d’estate, consigliata da diversi esperti.

Bere bevande fredde, d’altronde, ha un effetto fondamentalmente opposto. Infatti, il corpo è indotto a produrre meno sudore e a mantenere per quanto possibile il calore interno.

La soluzione finale, quindi, sembra necessariamente quella di ingerire bevande calde. Tuttavia, non sempre si tratta della decisione migliore. Dipende, infatti, dal tempo atmosferico.

Cosa intendiamo con questo?

Molto semplicemente, se ci troviamo in un ambiente umido, bere una bevanda calda può peggiorare la situazione, invece di migliorarla. Questo è dovuto dal fatto che il corpo, per raffreddarsi, ha bisogno che il sudore evapori completamente. In un ambiente umido questo non funziona molto bene, mentre in un ambiente più secco sì. Per questo i nomadi del deserto continuano a bere tranquillamente caffè e tè.

Possiamo concludere, quindi, che bere bevande calde d’estate sia la soluzione migliore per mantenere il nostro corpo alle giuste temperature. Tuttavia, se viviamo in un ambiente umido, meglio optare per quelle fresche. Quindi, ecco le bevande più efficaci in assoluto per mantenersi freschi d’estate.

Inoltre, se notiamo che non riusciamo mai a dissetarci davvero, dovremmo considerare di bere queste alternative alla semplice acqua. In questo modo, smetteremo di avere sempre la gola secca e il bicchiere mezzo vuoto vicino.