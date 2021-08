Una platea di italiani ha trovato una bella sorpresa a cavallo di Ferragosto. Gli attesi soldi del cashback sono finalmente sui conti correnti bancari e postali.

Infatti la Consip ha provveduto ad accreditare le prime somme. Non si tratta di una grande cifra ma almeno per alcuni è un post Ferragosto sorridente dopo aver consultato il conto corrente. I primi utenti del programma cashback di Stato hanno ricevuto un bonifico che in alcuni casi è arrivato a 150 euro, dopo aver effettuato almeno 50 transazioni valide con metodi di pagamento elettronici.

Promessa mantenuta

In un altro articolo avevamo già anticipato i tempi di pagamento ed effettivamente i rimborsi sono arrivati entro 60 giorni dalla chiusura del primo periodo del cashback.

Ora entro un paio di settimane ben 6.120.038 persone che hanno preso parte al programma di Stato riceveranno sul conto corrente l’importo spettante.

Il dibattito sui forum

Logicamente con l’arrivo dei primi pagamenti si è aperto anche un dibattito sui social. Coloro che hanno già ricevuto la somma sorridono mentre gli altri si interrogano sul metodo adottato da Consip per effettuare i bonifici. Infatti non tutti hanno trovato sul conto corrente l’importo spettante e si stanno chiedendo il motivo del ritardo rispetto ad altri.

Le ipotesi

Attualmente Consip non ha chiarito con quali criteri eroga il cashback. Infatti una parte di italiani ha già ricevuto quanto spettante mentre altri non hanno ancora ottenuto nulla. Perciò spuntano varie ipotesi: ci si azzarda a dire che i primi ad essere pagati sarebbero stati coloro che hanno raggiunto per primi la soglia delle 50 transazioni valide.

Oppure che i pagamenti siano stati fatti senza un ordine specifico, oppure in ordine alfabetico per cognome del correntista.

Inoltre i tempi di accredito dei bonifici variano anche in base all’istituto di credito. Quindi come abbiamo visto le variabili sono molteplici.

Cosa appare sull’estratto conto

Chi ha consultato il proprio conto corrente ha trovato la seguente dicitura nella causale: “cashback di Stato – dal 01/01/2021 al 30/06/2021“ dimostrazione che il bonifico effettuato da Consip è giunto a destinazione.

Invece, tra gli utenti che non hanno ancora ricevuto i soldi serpeggia malcontento. Però non bisogna assolutamente allarmarsi perché ci sono tempi tecnici da rispettare.

Gli attesi soldi del cashback sono finalmente sui conti correnti bancari e postali

Perciò chi sta cercando una risposta alla domanda su chi riceverà i soldi prima e chi dopo non la troverà mai. L’unica certezza è che nel giro di un paio di settimane le operazioni saranno finite e tutti troveranno la somma di denaro spettante.