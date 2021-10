Prendersi cura della propria casa e degli elettrodomestici che la compongono è certamente importante. Siamo proprio noi, infatti, a vivere nelle stanze che compongono l’appartamento e a usufruire dei mobili e dei servizi. Se non dovessimo mantenerli puliti, igienizzati o funzionanti, sarebbe unicamente a nostro discapito. Quindi, proprio per questo motivo, dobbiamo cercare di avere delle accortezze maggiori ogni volta che ci muoviamo tra le mura della nostra casa. Proviamo a stare attenti agli oggetti che ci circondano e, soprattutto, a prendercene cura. In questo modo, dureranno di più e noi vivremo in un clima armonioso e rilassato.

Tantissimi sono abituati a gettarli nel WC ma in questo modo potrebbero intasare le tubature in un lampo

Tra gli oggetti, che spesso possono essere veramente sporchi o possono rompersi facilmente, c’è sicuramente il WC del bagno. Questo sanitario, infatti, è così delicato e viene usato talmente tante volte, che vederlo macchiato o fuori uso non è una novità per nessuno. Per risolvere il problema della sporcizia, avevamo già dato qualche consiglio in merito in passato. Per esempio, in questo nostro precedente articolo, avevamo evidenziato le proprietà di un ingrediente formidabile che avrebbe fatto risplendere il water. Oppure, in un altro articolo, avevamo indicato diversi modi per renderlo brillante. Oggi, invece, ci preoccuperemo di spiegare il modo in cui non danneggiarlo. Infatti, c’è un errore madornale che molti fanno e di cui, probabilmente, neanche si rendono conto.

Un oggetto che diverse persone buttano nel water potrebbe rovinare le tubature prima di quanto pensiamo

Ci sono tantissimi oggetti che alcuni di noi buttano nel WC, non consapevoli che, così facendo, potremmo star rovinando il nostro sanitario. Tra questi, troviamo proprio i dischetti struccanti di cotone non biodegradabili. Infatti, tantissimi sono abituati a gettarli nel WC ma in questo modo potrebbero intasare le tubature in un lampo. Molte persone li usano per eliminare residui di make-up o sporco sul viso quando tornano a casa. E fin qui non ci sarebbe nulla di male. Peccato che, nel momento successivo, alcuni decidano di gettare questi dischetti proprio nel water, credendo sia l’opzione più veloce e sicura. Ma il problema sorge nel momento in cui questa diventa una vera e propria abitudine.

Infatti, accumulandosi nelle tubature e non essendo biodegradabili, i dischetti di cotone con il passare dei giorni potrebbero rappresentare un vero e proprio grattacapo. Piuttosto, gettiamo i dischetti in un secchio apposito, per esempio, in modo tale da non avere alcun tipo di problema.

